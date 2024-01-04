Рейтинг@Mail.ru
Предприятие "Роскосмоса" снабдило более 30 россиян бионическими протезами - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/protezy-1919668257.html
Предприятие "Роскосмоса" снабдило более 30 россиян бионическими протезами
Предприятие "Роскосмоса" снабдило более 30 россиян бионическими протезами - РИА Новости, 04.01.2024
Предприятие "Роскосмоса" снабдило более 30 россиян бионическими протезами
Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (НПК СПП, входит в "Роскосмос") снабдила уже более 30 россиян бионическими протезами... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:24
2024-01-04T10:24
технологии
великий новгород
россия
владимир путин
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739726535_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0fec4956c36d3401c81318d741247a70.jpg
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (НПК СПП, входит в "Роскосмос") снабдила уже более 30 россиян бионическими протезами ноги "Актив-2", сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Благодаря успешно выстроенной системе производственной кооперации и взаимодействия с профильными организациями и экспертами отрасли, 32 российских гражданина уже используют "Актив-2" в своей повседневной жизни", - говорится в сообщении. "Актив-2", который изготавливает филиал НПК СПП в Великом Новгороде, представляет собой искусственную роботизированную модель утраченных частей тела. Протез взаимодействует с нервными клетками человека, у которого нижняя конечность ампутирована на уровне бедра. С помощью "Актива-2" удается достигнуть высокого уровня двигательной активности. Протез на 95% состоит из комплектующих российского производства, подчеркнули в "Роскосмосе". "Его эффективность в качестве лечебно-тренировочного протеза и как средства обеспечения достаточного уровня физической активности граждан подтверждается и экспертами медицинских сообществ, и пользователями, которые достаточно высоко оценили удобство и легкость использования "Актива-2" как оптимального средства реабилитации и передвижения", - рассказали в госкорпорации. Уточняется, что производство протезов "Актив-2" является одним из ключевых проектов в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса, с учетом поручения президента РФ Владимира Путина о необходимости расширения производства протезов в целях обеспечения медицинскими изделиями граждан, у которых ампутированы конечности, включая пострадавших в ходе спецоперации.
https://ria.ru/20230331/protezy-1862038797.html
https://sn.ria.ru/20181211/1547622199.html
великий новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739726535_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_0495b1cee04728786d660bb7cb5d6206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, великий новгород, россия, владимир путин, роскосмос
Технологии, Великий Новгород, Россия, Владимир Путин, Роскосмос
Предприятие "Роскосмоса" снабдило более 30 россиян бионическими протезами

Предприятие "Роскосмоса" снабдило 30 россиян бионическими протезами "Актив-2"

© РИА НовостиПротез ноги
Протез ноги - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости
Протез ноги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (НПК СПП, входит в "Роскосмос") снабдила уже более 30 россиян бионическими протезами ноги "Актив-2", сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Благодаря успешно выстроенной системе производственной кооперации и взаимодействия с профильными организациями и экспертами отрасли, 32 российских гражданина уже используют "Актив-2" в своей повседневной жизни", - говорится в сообщении.
Бионический протез верхних конечностей - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
"Ростех" увеличил выпуск бионических протезов
31 марта 2023, 10:20
"Актив-2", который изготавливает филиал НПК СПП в Великом Новгороде, представляет собой искусственную роботизированную модель утраченных частей тела. Протез взаимодействует с нервными клетками человека, у которого нижняя конечность ампутирована на уровне бедра. С помощью "Актива-2" удается достигнуть высокого уровня двигательной активности.
Протез на 95% состоит из комплектующих российского производства, подчеркнули в "Роскосмосе".
"Его эффективность в качестве лечебно-тренировочного протеза и как средства обеспечения достаточного уровня физической активности граждан подтверждается и экспертами медицинских сообществ, и пользователями, которые достаточно высоко оценили удобство и легкость использования "Актива-2" как оптимального средства реабилитации и передвижения", - рассказали в госкорпорации.
Уточняется, что производство протезов "Актив-2" является одним из ключевых проектов в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса, с учетом поручения президента РФ Владимира Путина о необходимости расширения производства протезов в целях обеспечения медицинскими изделиями граждан, у которых ампутированы конечности, включая пострадавших в ходе спецоперации.
Не покладая рук: Как бионические протезы меняют жизнь инвалидов - РИА Новости, 1920, 11.12.2018
Не покладая рук: как бионические протезы меняют жизнь инвалидов
11 декабря 2018, 15:37
 
ТехнологииВеликий НовгородРоссияВладимир ПутинРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала