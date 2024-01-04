https://ria.ru/20240104/protezy-1919668257.html

Предприятие "Роскосмоса" снабдило более 30 россиян бионическими протезами

Предприятие "Роскосмоса" снабдило более 30 россиян бионическими протезами - РИА Новости, 04.01.2024

Предприятие "Роскосмоса" снабдило более 30 россиян бионическими протезами

Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (НПК СПП, входит в "Роскосмос") снабдила уже более 30 россиян бионическими протезами... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:24

2024-01-04T10:24

2024-01-04T10:24

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россия

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (НПК СПП, входит в "Роскосмос") снабдила уже более 30 россиян бионическими протезами ноги "Актив-2", сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Благодаря успешно выстроенной системе производственной кооперации и взаимодействия с профильными организациями и экспертами отрасли, 32 российских гражданина уже используют "Актив-2" в своей повседневной жизни", - говорится в сообщении. "Актив-2", который изготавливает филиал НПК СПП в Великом Новгороде, представляет собой искусственную роботизированную модель утраченных частей тела. Протез взаимодействует с нервными клетками человека, у которого нижняя конечность ампутирована на уровне бедра. С помощью "Актива-2" удается достигнуть высокого уровня двигательной активности. Протез на 95% состоит из комплектующих российского производства, подчеркнули в "Роскосмосе". "Его эффективность в качестве лечебно-тренировочного протеза и как средства обеспечения достаточного уровня физической активности граждан подтверждается и экспертами медицинских сообществ, и пользователями, которые достаточно высоко оценили удобство и легкость использования "Актива-2" как оптимального средства реабилитации и передвижения", - рассказали в госкорпорации. Уточняется, что производство протезов "Актив-2" является одним из ключевых проектов в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса, с учетом поручения президента РФ Владимира Путина о необходимости расширения производства протезов в целях обеспечения медицинскими изделиями граждан, у которых ампутированы конечности, включая пострадавших в ходе спецоперации.

https://ria.ru/20230331/protezy-1862038797.html

https://sn.ria.ru/20181211/1547622199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, великий новгород, россия, владимир путин, роскосмос