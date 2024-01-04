Предприятие "Роскосмоса" снабдило более 30 россиян бионическими протезами
Предприятие "Роскосмоса" снабдило 30 россиян бионическими протезами "Актив-2"
Протез ноги. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (НПК СПП, входит в "Роскосмос") снабдила уже более 30 россиян бионическими протезами ноги "Актив-2", сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Благодаря успешно выстроенной системе производственной кооперации и взаимодействия с профильными организациями и экспертами отрасли, 32 российских гражданина уже используют "Актив-2" в своей повседневной жизни", - говорится в сообщении.
"Актив-2", который изготавливает филиал НПК СПП в Великом Новгороде, представляет собой искусственную роботизированную модель утраченных частей тела. Протез взаимодействует с нервными клетками человека, у которого нижняя конечность ампутирована на уровне бедра. С помощью "Актива-2" удается достигнуть высокого уровня двигательной активности.
Протез на 95% состоит из комплектующих российского производства, подчеркнули в "Роскосмосе".
"Его эффективность в качестве лечебно-тренировочного протеза и как средства обеспечения достаточного уровня физической активности граждан подтверждается и экспертами медицинских сообществ, и пользователями, которые достаточно высоко оценили удобство и легкость использования "Актива-2" как оптимального средства реабилитации и передвижения", - рассказали в госкорпорации.
Уточняется, что производство протезов "Актив-2" является одним из ключевых проектов в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса, с учетом поручения президента РФ Владимира Путина о необходимости расширения производства протезов в целях обеспечения медицинскими изделиями граждан, у которых ампутированы конечности, включая пострадавших в ходе спецоперации.