https://ria.ru/20240104/premer-1919750076.html

СМИ: Макрон может снять премьера Борн с должности в ближайшие дни

СМИ: Макрон может снять премьера Борн с должности в ближайшие дни - РИА Новости, 04.01.2024

СМИ: Макрон может снять премьера Борн с должности в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о перестановках в правительстве, включая снятие с должности премьер-министра Элизабет Борн, в ближайшие дни,... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T22:55

2024-01-04T22:55

2024-01-04T22:55

в мире

франция

эммануэль макрон

элизабет борн

брюно ле мэр

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ПАРИЖ, 4 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о перестановках в правительстве, включая снятие с должности премьер-министра Элизабет Борн, в ближайшие дни, сообщает телеканал BFMTV. По данным телеканала, перенос первого в новом году совета министров, который должен был состояться в среду, подтверждает эту информацию из окружения президента. Отмечается, однако, что Макрон может дождаться 17 января – вынесения приговора в отношении министра труда Оливье Дюссо, обвиняемого в фаворитизме. Если его признают виновным, он будет вынужден уйти в отставку. Среди возможных преемников Борн называют главу минобороны Себастьяна Лекорню, главу минфина Брюно Ле Мэра, а также министра экологии Кристофа Бешу. Не исключают также кандидатуру бывшего председателя Нацсобрания Франции Ришара Феррана, близкого сторонника Макрона. При этом, согласно опросу Elabe для издания Echos, опубликованному накануне, за январь популярность Борн снизилась на три пункта. 66% опрошенных требуют ее отставки. Но 62% французов считают, что снятие премьер-министра "ничего не изменит". Среди фаворитов на пост главы кабмина французы называют Ле Мэра и главу министерства образования, самого молодого министра в правительстве Макрона, Габриэля Атталя. Слухи о том, что Макрон может "пожертвовать" Борн, начались еще летом после того, как министр провела непопулярную пенсионную реформу в обход голосования парламента и невзирая на массовые протесты. Однако тогда Макрон заверил граждан "в его полной поддержке" главе кабмина. В конце 2023 года Борн вновь силой провела законопроекты о бюджетах на 2024 год. СМИ также указывают на недовольство Макрона рядом министров левых взглядов, которые выразили несогласие с законопроектом главы МВД Жеральда Дарманена об ужесточении правил миграции, отвергнутого Нацсобранием, но принятого после согласования текста смешанной паритетной комиссией в конце декабря. Некоторые, как глава минздрава Орельян Руссо, заявили об отставке в знак протеста против текста. Назначенная временной главой ведомства Аньес Фирмин- Ле Бодо может покинуть свой пост в ходе перестановок. То же касается главы минтранса Клемана Бона, министра культуры Римы Абду-Малак, а также министров-делегатов по вопросам жилья Патриса Вергриета и высшего образования Сильви Ретайо. Макрон уже провел ряд перестановок в правительстве в июле, заменив глав министерств образования и здравоохранения, а также ряд заместителей министров.

https://ria.ru/20240104/bezumie-1919646746.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн, брюно ле мэр