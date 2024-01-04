https://ria.ru/20240104/predmety-1919731467.html

Гладков: найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезвредили

Гладков: найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезвредили - РИА Новости, 04.01.2024

Гладков: найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезвредили

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезврежены на полигоне, и... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T18:34

2024-01-04T18:34

2024-01-04T18:34

происшествия

белгород

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919557893_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_0d6deffb6ae664f7dd109741e70312c1.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезврежены на полигоне, и поблагодарил федеральные силовые ведомства и жителей региона за слаженные действия. Ранее Гладков информировал, что порядка 600 человек из 323 домов в радиусе 500 метров эвакуируют из-за неразорвавшегося боеприпаса в Белгороде, еще два таких боеприпаса найдены в микрорайоне Улитка. По данным главы региона, 101 человек находится в пункте временного размещения, остальные разместились у своих родственников и знакомых. Работы по ликвидации всех снарядов власти планировали завершить в четверг. "Выражаю особую благодарность Министерству обороны РФ, Росгвардии, МЧС, УМВД, Управлению региональной безопасности, сводным отрядам территориальной самообороны Белгородского района и Белгорода, администрациям Белгородского района и города Белгорода, моим заместителям, но главное - всем жителям города и района за слаженные действия в целях обеспечения безопасности в текущей ситуации. Взрывоопасные предметы обезврежены на полигоне без последствий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240104/belgorod-1919724159.html

белгород

белгородский район

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)