https://ria.ru/20240104/predmety-1919731467.html
Гладков: найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезвредили
Гладков: найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезвредили - РИА Новости, 04.01.2024
Гладков: найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезвредили
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезврежены на полигоне, и... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T18:34
2024-01-04T18:34
2024-01-04T18:34
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919557893_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_0d6deffb6ae664f7dd109741e70312c1.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезврежены на полигоне, и поблагодарил федеральные силовые ведомства и жителей региона за слаженные действия. Ранее Гладков информировал, что порядка 600 человек из 323 домов в радиусе 500 метров эвакуируют из-за неразорвавшегося боеприпаса в Белгороде, еще два таких боеприпаса найдены в микрорайоне Улитка. По данным главы региона, 101 человек находится в пункте временного размещения, остальные разместились у своих родственников и знакомых. Работы по ликвидации всех снарядов власти планировали завершить в четверг. "Выражаю особую благодарность Министерству обороны РФ, Росгвардии, МЧС, УМВД, Управлению региональной безопасности, сводным отрядам территориальной самообороны Белгородского района и Белгорода, администрациям Белгородского района и города Белгорода, моим заместителям, но главное - всем жителям города и района за слаженные действия в целях обеспечения безопасности в текущей ситуации. Взрывоопасные предметы обезврежены на полигоне без последствий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240104/belgorod-1919724159.html
белгород
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919557893_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_86ebe3a556db2046f834a13dae34033b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Гладков: найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезвредили
Гладков: найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезврежены на полигоне