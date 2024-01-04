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Гладков: найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезвредили - РИА Новости, 04.01.2024
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18:34 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/predmety-1919731467.html
Гладков: найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезвредили
Гладков: найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезвредили - РИА Новости, 04.01.2024
Гладков: найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезвредили
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезврежены на полигоне, и... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T18:34
2024-01-04T18:34
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезврежены на полигоне, и поблагодарил федеральные силовые ведомства и жителей региона за слаженные действия. Ранее Гладков информировал, что порядка 600 человек из 323 домов в радиусе 500 метров эвакуируют из-за неразорвавшегося боеприпаса в Белгороде, еще два таких боеприпаса найдены в микрорайоне Улитка. По данным главы региона, 101 человек находится в пункте временного размещения, остальные разместились у своих родственников и знакомых. Работы по ликвидации всех снарядов власти планировали завершить в четверг. "Выражаю особую благодарность Министерству обороны РФ, Росгвардии, МЧС, УМВД, Управлению региональной безопасности, сводным отрядам территориальной самообороны Белгородского района и Белгорода, администрациям Белгородского района и города Белгорода, моим заместителям, но главное - всем жителям города и района за слаженные действия в целях обеспечения безопасности в текущей ситуации. Взрывоопасные предметы обезврежены на полигоне без последствий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240104/belgorod-1919724159.html
белгород
белгородский район
белгородская область
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происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Гладков: найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезвредили

Гладков: найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезврежены на полигоне

© Фото : пресс-служба мэра БелгородаНеразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : пресс-служба мэра Белгорода
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезврежены на полигоне, и поблагодарил федеральные силовые ведомства и жителей региона за слаженные действия.
Ранее Гладков информировал, что порядка 600 человек из 323 домов в радиусе 500 метров эвакуируют из-за неразорвавшегося боеприпаса в Белгороде, еще два таких боеприпаса найдены в микрорайоне Улитка. По данным главы региона, 101 человек находится в пункте временного размещения, остальные разместились у своих родственников и знакомых. Работы по ликвидации всех снарядов власти планировали завершить в четверг.
«
"Выражаю особую благодарность Министерству обороны РФ, Росгвардии, МЧС, УМВД, Управлению региональной безопасности, сводным отрядам территориальной самообороны Белгородского района и Белгорода, администрациям Белгородского района и города Белгорода, моим заместителям, но главное - всем жителям города и района за слаженные действия в целях обеспечения безопасности в текущей ситуации. Взрывоопасные предметы обезврежены на полигоне без последствий", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияБелгородБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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