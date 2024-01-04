https://ria.ru/20240104/prazdnik-1919667960.html
Глава Минтруда исполнил мечты двух детей
Глава Минтруда исполнил мечты двух детей - РИА Новости, 04.01.2024
Глава Минтруда исполнил мечты двух детей
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - он подарил девятилетнему Ивану хоккейные... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:18
2024-01-04T10:18
2024-01-04T10:18
общество
москва
россия
кемеровская область
антон котяков
москвариум
новый год
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - он подарил девятилетнему Ивану хоккейные коньки, а восьмилетнему Андрею - экскурсию по Москве. В конце декабря Котяков дважды поучаствовал во всероссийской акции "Елка желаний". В первый раз он выбрал новогодний шар с желанием девятилетнего Ивана из Югры, который мечтал о хоккейных коньках - посылка была доставлена в Кемеровскую область на самолете. Второй шар министр снял с "Елки желаний" в Доме правительства - восьмилетний Андрей из Ставрополя мечтал побывать в Москве, увидеть Красную площадь и ВДНХ. "Насколько я знаю, ты в Москве в первый раз, и очень хотел попасть… Смотри, мы с моими друзьями сформировали твою программу на эти два дня. Сейчас ты уже посетил "Москвариум". После этого у тебя будет небольшая экскурсия в целом по выставке, чтобы ты посмотрел, как здесь все устроено, потому что многие компании, многие органы государственной власти, субъекты - в том числе субъект, из которого ты приехал - здесь организовали свою выставку. Ты сможешь посмотреть на достопримечательности и на то, чем гордится каждый из них", - объяснил Котяков Андрею во время встречи на ВДНХ. Министр встретился с мальчиком и его мамой Татьяной и провел для них экскурсию по выставке "Россия": они посмотрели иммерсивное шоу, зашли в павильон Минтруда, кадровый центр и в 75-й павильон с экспозициями регионов России, посетили "Москвариум". Андрей с мамой побывали в Кремле, Александровском саду, Оружейной палате, Зарядье, парке развлечений "Остров мечты", покатались на теплоходе "Маэстро" и увидели много других достопримечательностей столицы. В этом году "Елка желаний" проходит в шестой раз. На этот раз исполнители желаний получат электронный сертификат на сувенир от инклюзивных мастерских. Люди с инвалидностью по зрению и слуху, с ментальными нарушениями своими руками сделали керамические, расписные, стеклянные елочные игрушки с новогодними пожеланиями, сумки-шопперы, чехлы для ноутбуков и другие подарки.
https://ria.ru/20240103/elka-1919553571.html
https://ria.ru/20240101/mechta-1919309406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, кемеровская область, антон котяков, москвариум, новый год
Общество, Москва, Россия, Кемеровская область, Антон Котяков, Москвариум, Новый год
Глава Минтруда исполнил мечты двух детей
Глава Минтруда исполнил мечты двух детей во время акции "Елка желаний"
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - он подарил девятилетнему Ивану хоккейные коньки, а восьмилетнему Андрею - экскурсию по Москве.
В конце декабря Котяков дважды поучаствовал во всероссийской акции "Елка желаний". В первый раз он выбрал новогодний шар с желанием девятилетнего Ивана из Югры, который мечтал о хоккейных коньках - посылка была доставлена в Кемеровскую область
на самолете. Второй шар министр снял с "Елки желаний" в Доме правительства - восьмилетний Андрей из Ставрополя
мечтал побывать в Москве, увидеть Красную площадь и ВДНХ.
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"Насколько я знаю, ты в Москве в первый раз, и очень хотел попасть… Смотри, мы с моими друзьями сформировали твою программу на эти два дня. Сейчас ты уже посетил "Москвариум
". После этого у тебя будет небольшая экскурсия в целом по выставке, чтобы ты посмотрел, как здесь все устроено, потому что многие компании, многие органы государственной власти, субъекты - в том числе субъект, из которого ты приехал - здесь организовали свою выставку. Ты сможешь посмотреть на достопримечательности и на то, чем гордится каждый из них", - объяснил Котяков Андрею во время встречи на ВДНХ.
Министр встретился с мальчиком и его мамой Татьяной и провел для них экскурсию по выставке "Россия": они посмотрели иммерсивное шоу, зашли в павильон Минтруда, кадровый центр и в 75-й павильон с экспозициями регионов России, посетили "Москвариум". Андрей с мамой побывали в Кремле, Александровском саду, Оружейной палате, Зарядье, парке развлечений "Остров мечты", покатались на теплоходе "Маэстро" и увидели много других достопримечательностей столицы.
В этом году "Елка желаний" проходит в шестой раз. На этот раз исполнители желаний получат электронный сертификат на сувенир от инклюзивных мастерских. Люди с инвалидностью по зрению и слуху, с ментальными нарушениями своими руками сделали керамические, расписные, стеклянные елочные игрушки с новогодними пожеланиями, сумки-шопперы, чехлы для ноутбуков и другие подарки.
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