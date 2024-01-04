https://ria.ru/20240104/prazdnik-1919667960.html

Глава Минтруда исполнил мечты двух детей

Глава Минтруда исполнил мечты двух детей - РИА Новости, 04.01.2024

Глава Минтруда исполнил мечты двух детей

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - он подарил девятилетнему Ивану хоккейные... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:18

2024-01-04T10:18

2024-01-04T10:18

общество

москва

россия

кемеровская область

антон котяков

москвариум

новый год

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - он подарил девятилетнему Ивану хоккейные коньки, а восьмилетнему Андрею - экскурсию по Москве. В конце декабря Котяков дважды поучаствовал во всероссийской акции "Елка желаний". В первый раз он выбрал новогодний шар с желанием девятилетнего Ивана из Югры, который мечтал о хоккейных коньках - посылка была доставлена в Кемеровскую область на самолете. Второй шар министр снял с "Елки желаний" в Доме правительства - восьмилетний Андрей из Ставрополя мечтал побывать в Москве, увидеть Красную площадь и ВДНХ. "Насколько я знаю, ты в Москве в первый раз, и очень хотел попасть… Смотри, мы с моими друзьями сформировали твою программу на эти два дня. Сейчас ты уже посетил "Москвариум". После этого у тебя будет небольшая экскурсия в целом по выставке, чтобы ты посмотрел, как здесь все устроено, потому что многие компании, многие органы государственной власти, субъекты - в том числе субъект, из которого ты приехал - здесь организовали свою выставку. Ты сможешь посмотреть на достопримечательности и на то, чем гордится каждый из них", - объяснил Котяков Андрею во время встречи на ВДНХ. Министр встретился с мальчиком и его мамой Татьяной и провел для них экскурсию по выставке "Россия": они посмотрели иммерсивное шоу, зашли в павильон Минтруда, кадровый центр и в 75-й павильон с экспозициями регионов России, посетили "Москвариум". Андрей с мамой побывали в Кремле, Александровском саду, Оружейной палате, Зарядье, парке развлечений "Остров мечты", покатались на теплоходе "Маэстро" и увидели много других достопримечательностей столицы. В этом году "Елка желаний" проходит в шестой раз. На этот раз исполнители желаний получат электронный сертификат на сувенир от инклюзивных мастерских. Люди с инвалидностью по зрению и слуху, с ментальными нарушениями своими руками сделали керамические, расписные, стеклянные елочные игрушки с новогодними пожеланиями, сумки-шопперы, чехлы для ноутбуков и другие подарки.

https://ria.ru/20240103/elka-1919553571.html

https://ria.ru/20240101/mechta-1919309406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, кемеровская область, антон котяков, москвариум, новый год