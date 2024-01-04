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СМИ: стрелявший в Праге студент не связан с русскоязычным Telegram-каналом - РИА Новости, 04.01.2024
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13:02 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/praga-1919690925.html
СМИ: стрелявший в Праге студент не связан с русскоязычным Telegram-каналом
СМИ: стрелявший в Праге студент не связан с русскоязычным Telegram-каналом - РИА Новости, 04.01.2024
СМИ: стрелявший в Праге студент не связан с русскоязычным Telegram-каналом
Чешская полиция полагает, что Telegram-канал на русском языке, автор которого писал, что брал пример с террористических актов за рубежом, не принадлежал... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T13:02
2024-01-04T13:02
в мире
прага
чехия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Чешская полиция полагает, что Telegram-канал на русском языке, автор которого писал, что брал пример с террористических актов за рубежом, не принадлежал зачинщику стрельбы в Карловом университете в Праге, сообщило издание Denik N со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Ранее глава чешской полиции Мартин Вондрашек заявлял, что полиция проверяет Telegram-канал на русском языке, автором которого, предположительно, являлся стрелявший. В нем он якобы писал, что вдохновлялся подобными событиями за рубежом. "Похоже, что это не его аккаунт в Telegram. На это указывает собранная информация, сейчас это наиболее правдоподобная версия", - сказал один из источников издания. По его словам, окончательный вердикт полиция вынесет только после завершения расследования. В Праге 21 декабря 24-летний студент философского факультета Карлова университета Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета на площади Яна Палаха. По последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 человек ранены.
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в мире, прага, чехия
В мире, Прага, Чехия
СМИ: стрелявший в Праге студент не связан с русскоязычным Telegram-каналом

Denik N: стрелявший в Праге студент не был автором русскоязычного Telegram-канал

© AP Photo / Petr David JosekПолицейские охраняют территорию после стрельбы в центре Праги
Полицейские охраняют территорию после стрельбы в центре Праги - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Полицейские охраняют территорию после стрельбы в центре Праги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Чешская полиция полагает, что Telegram-канал на русском языке, автор которого писал, что брал пример с террористических актов за рубежом, не принадлежал зачинщику стрельбы в Карловом университете в Праге, сообщило издание Denik N со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ранее глава чешской полиции Мартин Вондрашек заявлял, что полиция проверяет Telegram-канал на русском языке, автором которого, предположительно, являлся стрелявший. В нем он якобы писал, что вдохновлялся подобными событиями за рубежом.
"Похоже, что это не его аккаунт в Telegram. На это указывает собранная информация, сейчас это наиболее правдоподобная версия", - сказал один из источников издания.
По его словам, окончательный вердикт полиция вынесет только после завершения расследования.
В Праге 21 декабря 24-летний студент философского факультета Карлова университета Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета на площади Яна Палаха. По последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 человек ранены.
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