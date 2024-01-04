Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири" - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/postavki-1919707366.html
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири" - РИА Новости, 04.01.2024
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"
"Газпром" 3 января установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания в своем... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:13
2024-01-04T15:13
экономика
китай
россия
чаяндинское месторождение
газпром
сила сибири — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591990351_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0b03a64e62acab4c1a3dad205f7662c2.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Газпром" 3 января установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания в своем Telegram-канале. "Третьего января "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", – говорится в сообщении "Газпрома". Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC. "Газпром" уже не раз превышал суточные контрактные обязательства поставок по газопроводу. Предыдущий рекорд был установлен днем ранее, 2 января, сразу после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года. "Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. "Газпром" в 2022 году поставил по "Силе Сибири" 15,4 миллиарда кубометров, а в следующем году нарастил поставки в полтора раза, до 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год. Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут - на 50 миллиардов кубометров в год - прорабатывается.
https://ria.ru/20240103/gazprom-1919579542.html
https://ria.ru/20231226/gaz-1918106624.html
китай
россия
чаяндинское месторождение
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591990351_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_151a818bdfc573b40bb22e680d81579c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, чаяндинское месторождение, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Россия, Чаяндинское месторождение, Газпром, Сила Сибири — 2
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

"Газпром" 3 января обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири" в Китай

© Фото : ПАО "Газпром"Участок газопровода "Сила Сибири"
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : ПАО "Газпром"
Участок газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Газпром" 3 января установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания в своем Telegram-канале.
«
"Третьего января "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", – говорится в сообщении "Газпрома".
Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC.
"Газпром" уже не раз превышал суточные контрактные обязательства поставок по газопроводу. Предыдущий рекорд был установлен днем ранее, 2 января, сразу после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года.
Вентиль - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
"Газпром" заявил, что поставки газа в Китай вышли на новый уровень
3 января, 14:42
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
"Газпром" в 2022 году поставил по "Силе Сибири" 15,4 миллиарда кубометров, а в следующем году нарастил поставки в полтора раза, до 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год. Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут - на 50 миллиардов кубометров в год - прорабатывается.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Итоги года на российском газовом рынке: работа в новых реалиях
26 декабря 2023, 11:13
 
ЭкономикаКитайРоссияЧаяндинское месторождениеГазпромСила Сибири — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала