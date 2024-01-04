https://ria.ru/20240104/postavki-1919707366.html

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири" - РИА Новости, 04.01.2024

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

"Газпром" 3 января установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания в своем... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T15:13

2024-01-04T15:13

2024-01-04T15:13

экономика

китай

россия

чаяндинское месторождение

газпром

сила сибири — 2

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Газпром" 3 января установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания в своем Telegram-канале. "Третьего января "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", – говорится в сообщении "Газпрома". Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC. "Газпром" уже не раз превышал суточные контрактные обязательства поставок по газопроводу. Предыдущий рекорд был установлен днем ранее, 2 января, сразу после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года. "Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. "Газпром" в 2022 году поставил по "Силе Сибири" 15,4 миллиарда кубометров, а в следующем году нарастил поставки в полтора раза, до 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год. Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут - на 50 миллиардов кубометров в год - прорабатывается.

https://ria.ru/20240103/gazprom-1919579542.html

https://ria.ru/20231226/gaz-1918106624.html

китай

россия

чаяндинское месторождение

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, китай, россия, чаяндинское месторождение, газпром, сила сибири — 2