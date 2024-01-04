https://ria.ru/20240104/politika-1919695734.html

В Совфеде считают, что отношения с Западом могут ухудшиться

В Совфеде считают, что отношения с Западом могут ухудшиться - РИА Новости, 04.01.2024

В Совфеде считают, что отношения с Западом могут ухудшиться

Отношения России со странами коллективного Запада в 2024 году останутся непростыми или могут стать ещё напряженнее, а страны Азиатско-Тихоокеанского региона,... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T13:47

2024-01-04T13:47

2024-01-04T13:47

россия

африка

латинская америка

сергей перминов

наталья никонорова

единая россия

совет федерации рф

евросоюз

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Отношения России со странами коллективного Запада в 2024 году останутся непростыми или могут стать ещё напряженнее, а страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки будут питать всё большие симпатии к России, считают опрошенные РИА Новости российские сенаторы. "Отношения со странами Запада в предстоящем году останутся непростыми. В американском Белом доме пока сохраняется администрация, представители которой придумали и последовательно воплощают на практике концепцию стратегического сдерживания России. Она стала одним из символов эпохи Джо Байдена. В большинстве государства так называемой Старой Европы у власти находятся правительства, которые выступают за усиление давления на нашу страну, несмотря на политические, военные и экономически издержки", - сказал в беседе с РИА Новости сенатор, замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов. Член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова также считает, что отношения с недружественными странами коллективного Запада могут стать ещё более напряженными "на фоне побед России". "Представляется, что экономический кризис в европейских странах усугубится", - добавила она. Перминов также отметил, что для стран Запада поддержка киевского правительства - это инструмент нанесения России стратегического поражения, от которого они отказаться в один момент не готовы. "Ситуация могла бы измениться, если бы они переосмыслили причины того, что происходит, и, как следствие, начали предметный диалог по комплексу вопросов, касающихся системы безопасности в Европе. Однако пока таких стремлений с их стороны не наблюдается", - заявил Перминов. Замсекретаря Генсовета "Единой России" также добавил, что огромные расходы стран Запада на украинском направлении при отсутствии каких-либо вразумительных результатов серьёзно подтачивают внутренний консенсус, дальнейшее выделение средств в прежнем объеме уже не находит понимания. "В США вопрос оказания помощи Киеву уже приобрел внутриполитическое измерение. На него в полной мере влияет предстоящая "битва" демократов и республиканцев за пост президента страны и конгресс. В этой ситуации прежний бесперебойный график финансирования, поставок военных материалов может не соблюдаться. Ослабление позиции США будет и уже сказывается на позиции ЕС", - объяснил политик. Сенатор Никонорова также указала на тот факт, что население недружественных стран получает информацию о России из своих официальных СМИ, которые "сознательно искажают реальность и манипулируют фактами", поэтому задача России - неустанно доводить до сведения гражданского общества объективную информацию о России и её внешней политике. "Убеждена, что в будущем году Российская Федерация продолжит укреплять свое положение на мировой арене, никакое внешнее давление нам в этом не помешает", - добавила парламентарий, отметив, что позиция России на мировой арене будет отвечать её национальным интересам и направления, отраженным в Концепции внешней политики РФ. Украина в геополитическом измеренииНиконорова также отметила, что самым важным и ожидаемым для России событием остаётся выполнение задач СВО по демилитаризации. "Вне зависимости от того, когда это произойдет, наша победа, безусловно, окажет огромное влияние на положение дел на международной арене. В этот момент перед нами будет стоять следующая задача - по проведению процесса полной денацификации остатков территории бывшей УССР, недопущения ее существования в формате антироссийского западного проекта", - подчеркнула сенатор. При этом, по словам законодателя, уже сейчас слышны "отчётливые голоса" некоторых восточно-европейских стран, заявляющих о своих "притязаниях на территории, которые киевский режим считает своими". "В частности, Польша желает вернуть Галицию, Венгрия - Закарпатье, Румыния - территорию Черновицкой агломерации. То есть, уже сейчас можно предположить, что территория бывшей УССР точно будет сокращаться. Конечно, мы выступаем за то, чтобы у исторических российских земель была возможность вернуться домой", - сказала Никонорова. Друзья России на мировой аренеРоссия постепенно и последовательно укрепляет свои отношения с дружественными государствами во всех регионах планеты, отметил Перминов. Он напомнил, что страны Запада в качестве одной из своих целей провозгласили глобальную изоляцию России ещё в 2022 году - для этого западные политики посещали с визитами Китай, государства АТР, страны Африки и Латамерики, пытаясь убедить их не сотрудничать с Россией, однако итог оказался прямо противоположным. "Россия всегда выступала и выступает за честный и равноправный диалог, за взаимовыгодное политическое и экономическое сотрудничество. Это не может не вызывать симпатий у зарубежных лидеров, уставших от двойных стандартов Запада. Беспрецедентное санкционное давление на Россию также наглядно продемонстрировало им опасность собственного положения, если они хотят продолжать проводить суверенную политику. Их финансовые средства в один момент могут быть заморожены, а возможно и изъяты, а экономики будут пытаться обрушить за счет ухода западных компаний и различного рода торговых ограничений", - объяснил Перминов. Отношения с Китаем, добавила Никонорова, предположительно, останутся в "нынешнем векторе стремительно развивающегося всестороннего сотрудничества". В то же время, существует потенциал у дальнейшего развития отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе, по линии АСЕАН, считает сенатор. "Страны Ближнего Востока, вероятно, останутся для России востребованными партнерами. Полагаю, что продолжится активное взаимовыгодное сотрудничество по множеству направлений", - подчеркнула Никонорова. Политик предположила, что в 2024 году сохранится большой потенциал у отношений России со странами Африки и Латинской Америки. В пример она привела проведение Россией крупнейшего форума "Россия - Африка". "Такая деятельность инициирует возвращение очень хороших, по-настоящему товарищеских горизонтальных связей между структурами гражданского общества. А также способствует укреплению отношений с Африканским континентом в сферах экономики и безопасности", - резюмировала парламентарий.

https://ria.ru/20240101/zapad-1919309553.html

https://ria.ru/20240101/rossiya-1919359732.html

https://ria.ru/20231228/rossiya-1918735748.html

https://ria.ru/20240104/bezumie-1919646746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, африка, латинская америка, сергей перминов, наталья никонорова, единая россия, совет федерации рф, евросоюз, джо байден, в мире