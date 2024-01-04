В Челябинской области восстановили движение поездов
Грузовой поезд совершил длительную остановку под Челябинском из-за поломки колес
Скоростной поезд . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 4 янв — РИА Новости. Движение шести поездов, задержанных на станции Кунашак-Муслюмово Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области, восстановили, сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.
Уточняется, что движение вновь запустили в 17.43 по местному времени (15.43 мск). Причиной инцидента стала поломка буксового узла колесной пары вагона грузового поезда. Из-за этого остановились несколько пассажирских составов, везших в общей сложности 2827 человек.
Речь идет о следующих поездах:
- №346 Адлер — Нижневартовск. Его задержали почти на девять часов.
- №332 Уфа — Новый Уренгой. Вынужденная остановка продлилась 5 часов 56 минут.
- №331 Новый Уренгой — Уфа. Его задержали на четыре с половиной часа
- №122 Оренбург — Екатеринбург. Стоянка продлилась 5 часов 34 минуты,
- №146 Челябинск — Санкт-Петербург. Он простоял 2 часа 27 минут.
Кроме того, на 6 часов 53 минуты задержали пригородный поезд №6256 из Челябинска в Каменск-Уральский.
На место происшествия выезжал челябинский транспортный прокурор. Кроме того, был созван оперативный штаб Южно-Уральской железной дороги, а также налажено взаимодействие с ответственными подразделениями Свердловской железной дороги.
Транспортная прокуратура на станции Челябинск-Главный организовала работу мобильной приемной, пассажирам предоставили питание. Кроме того, ведомство проводит проверку соблюдения законов о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и о защите прав потребителей.