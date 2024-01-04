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В Челябинской области восстановили движение поездов - РИА Новости, 04.01.2024
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19:31 04.01.2024 (обновлено: 21:49 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/poezda-1919736304.html
В Челябинской области восстановили движение поездов
В Челябинской области восстановили движение поездов - РИА Новости, 04.01.2024
В Челябинской области восстановили движение поездов
Движение шести поездов, задержанных на станции Кунашак-Муслюмово Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области, восстановили, сообщила Уральская... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T19:31
2024-01-04T21:49
происшествия
уфа
новый уренгой
челябинская область
южно-уральская железная дорога
ржд
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 янв — РИА Новости. Движение шести поездов, задержанных на станции Кунашак-Муслюмово Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области, восстановили, сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале. Уточняется, что движение вновь запустили в 17.43 по местному времени (15.43 мск). Причиной инцидента стала поломка буксового узла колесной пары вагона грузового поезда. Из-за этого остановились несколько пассажирских составов, везших в общей сложности 2827 человек. Речь идет о следующих поездах: Кроме того, на 6 часов 53 минуты задержали пригородный поезд №6256 из Челябинска в Каменск-Уральский.На место происшествия выезжал челябинский транспортный прокурор. Кроме того, был созван оперативный штаб Южно-Уральской железной дороги, а также налажено взаимодействие с ответственными подразделениями Свердловской железной дороги.Транспортная прокуратура на станции Челябинск-Главный организовала работу мобильной приемной, пассажирам предоставили питание. Кроме того, ведомство проводит проверку соблюдения законов о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и о защите прав потребителей.
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происшествия, уфа, новый уренгой, челябинская область, южно-уральская железная дорога, ржд, свердловская железная дорога
Происшествия, Уфа, Новый Уренгой, Челябинская область, Южно-Уральская железная дорога, РЖД, Свердловская железная дорога
В Челябинской области восстановили движение поездов

Грузовой поезд совершил длительную остановку под Челябинском из-за поломки колес

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Скоростной поезд . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 янв — РИА Новости. Движение шести поездов, задержанных на станции Кунашак-Муслюмово Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области, восстановили, сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.
Уточняется, что движение вновь запустили в 17.43 по местному времени (15.43 мск). Причиной инцидента стала поломка буксового узла колесной пары вагона грузового поезда. Из-за этого остановились несколько пассажирских составов, везших в общей сложности 2827 человек.
Речь идет о следующих поездах:
Кроме того, на 6 часов 53 минуты задержали пригородный поезд №6256 из Челябинска в Каменск-Уральский.
На место происшествия выезжал челябинский транспортный прокурор. Кроме того, был созван оперативный штаб Южно-Уральской железной дороги, а также налажено взаимодействие с ответственными подразделениями Свердловской железной дороги.
Транспортная прокуратура на станции Челябинск-Главный организовала работу мобильной приемной, пассажирам предоставили питание. Кроме того, ведомство проводит проверку соблюдения законов о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и о защите прав потребителей.
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