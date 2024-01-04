https://ria.ru/20240104/poezda-1919736304.html

В Челябинской области восстановили движение поездов

В Челябинской области восстановили движение поездов - РИА Новости, 04.01.2024

В Челябинской области восстановили движение поездов

Движение шести поездов, задержанных на станции Кунашак-Муслюмово Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области, восстановили, сообщила Уральская... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T19:31

2024-01-04T19:31

2024-01-04T21:49

происшествия

уфа

новый уренгой

челябинская область

южно-уральская железная дорога

ржд

свердловская железная дорога

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 янв — РИА Новости. Движение шести поездов, задержанных на станции Кунашак-Муслюмово Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области, восстановили, сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале. Уточняется, что движение вновь запустили в 17.43 по местному времени (15.43 мск). Причиной инцидента стала поломка буксового узла колесной пары вагона грузового поезда. Из-за этого остановились несколько пассажирских составов, везших в общей сложности 2827 человек. Речь идет о следующих поездах: Кроме того, на 6 часов 53 минуты задержали пригородный поезд №6256 из Челябинска в Каменск-Уральский.На место происшествия выезжал челябинский транспортный прокурор. Кроме того, был созван оперативный штаб Южно-Уральской железной дороги, а также налажено взаимодействие с ответственными подразделениями Свердловской железной дороги.Транспортная прокуратура на станции Челябинск-Главный организовала работу мобильной приемной, пассажирам предоставили питание. Кроме того, ведомство проводит проверку соблюдения законов о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и о защите прав потребителей.

https://ria.ru/20240104/finist-1919689588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, уфа, новый уренгой, челябинская область, южно-уральская железная дорога, ржд, свердловская железная дорога