https://ria.ru/20240104/poezd-1919688712.html
Прокуратура проверит ЧП со школьниками, которые не могли уехать из Перми
Прокуратура проверит ЧП со школьниками, которые не могли уехать из Перми - РИА Новости, 04.01.2024
Прокуратура проверит ЧП со школьниками, которые не могли уехать из Перми
Прокуратура начала проверку информации о том, что группа школьников не могла уехать из Перми в Москву и просидела на железнодорожном вокзале несколько часов,... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:40
2024-01-04T12:40
2024-01-04T12:40
происшествия
пермь
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
ПЕРМЬ, 4 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о том, что группа школьников не могла уехать из Перми в Москву и просидела на железнодорожном вокзале несколько часов, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Ранее в паблике "Мой город — Пермь" в соцсети в "ВКонтакте" появилась информация, что 18 школьников с сопровождающими несколько часов находятся на железнодорожном вокзале в Перми, их не посадили в поезд до Москвы из-за проблем с билетами. Издание Properm.ru написало, что позднее была установлена действительность билетов, на вокзале решили подцепить к одному из поездов дополнительный вагон для отправки ребят в столицу. "Организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка исполнению требований законодательства о защите прав потребителей при организации перевозки групп детей железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231230/deti-1919094649.html
пермь
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, москва
Происшествия, Пермь, Москва
Прокуратура проверит ЧП со школьниками, которые не могли уехать из Перми
Прокуратура проверит ЧП со школьниками, которых не посадили на поезд в Перми
ПЕРМЬ, 4 янв - РИА Новости.
Прокуратура начала проверку информации о том, что группа школьников не могла уехать из Перми в Москву и просидела на железнодорожном вокзале несколько часов, сообщила
пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Ранее в паблике "Мой город — Пермь" в соцсети в "ВКонтакте" появилась информация, что 18 школьников с сопровождающими несколько часов находятся на железнодорожном вокзале в Перми, их не посадили в поезд до Москвы из-за проблем с билетами. Издание Properm.ru написало, что позднее была установлена действительность билетов, на вокзале решили подцепить к одному из поездов дополнительный вагон для отправки ребят в столицу.
"Организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка исполнению требований законодательства о защите прав потребителей при организации перевозки групп детей железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.
Последних детей, снятых с поезда под Саратовом, выписали из больницы