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Прокуратура проверит ЧП со школьниками, которые не могли уехать из Перми - РИА Новости, 04.01.2024
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12:40 04.01.2024
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Прокуратура проверит ЧП со школьниками, которые не могли уехать из Перми
Прокуратура проверит ЧП со школьниками, которые не могли уехать из Перми - РИА Новости, 04.01.2024
Прокуратура проверит ЧП со школьниками, которые не могли уехать из Перми
Прокуратура начала проверку информации о том, что группа школьников не могла уехать из Перми в Москву и просидела на железнодорожном вокзале несколько часов,... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:40
2024-01-04T12:40
происшествия
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ПЕРМЬ, 4 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о том, что группа школьников не могла уехать из Перми в Москву и просидела на железнодорожном вокзале несколько часов, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Ранее в паблике "Мой город — Пермь" в соцсети в "ВКонтакте" появилась информация, что 18 школьников с сопровождающими несколько часов находятся на железнодорожном вокзале в Перми, их не посадили в поезд до Москвы из-за проблем с билетами. Издание Properm.ru написало, что позднее была установлена действительность билетов, на вокзале решили подцепить к одному из поездов дополнительный вагон для отправки ребят в столицу. "Организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка исполнению требований законодательства о защите прав потребителей при организации перевозки групп детей железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.
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происшествия, пермь, москва
Происшествия, Пермь, Москва
Прокуратура проверит ЧП со школьниками, которые не могли уехать из Перми

Прокуратура проверит ЧП со школьниками, которых не посадили на поезд в Перми

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 4 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о том, что группа школьников не могла уехать из Перми в Москву и просидела на железнодорожном вокзале несколько часов, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Ранее в паблике "Мой город — Пермь" в соцсети в "ВКонтакте" появилась информация, что 18 школьников с сопровождающими несколько часов находятся на железнодорожном вокзале в Перми, их не посадили в поезд до Москвы из-за проблем с билетами. Издание Properm.ru написало, что позднее была установлена действительность билетов, на вокзале решили подцепить к одному из поездов дополнительный вагон для отправки ребят в столицу.
"Организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка исполнению требований законодательства о защите прав потребителей при организации перевозки групп детей железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.
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