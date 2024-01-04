https://ria.ru/20240104/poezd-1919688712.html

Прокуратура проверит ЧП со школьниками, которые не могли уехать из Перми

Прокуратура проверит ЧП со школьниками, которые не могли уехать из Перми - РИА Новости, 04.01.2024

Прокуратура проверит ЧП со школьниками, которые не могли уехать из Перми

Прокуратура начала проверку информации о том, что группа школьников не могла уехать из Перми в Москву и просидела на железнодорожном вокзале несколько часов,... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:40

2024-01-04T12:40

2024-01-04T12:40

происшествия

пермь

москва

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ПЕРМЬ, 4 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о том, что группа школьников не могла уехать из Перми в Москву и просидела на железнодорожном вокзале несколько часов, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Ранее в паблике "Мой город — Пермь" в соцсети в "ВКонтакте" появилась информация, что 18 школьников с сопровождающими несколько часов находятся на железнодорожном вокзале в Перми, их не посадили в поезд до Москвы из-за проблем с билетами. Издание Properm.ru написало, что позднее была установлена действительность билетов, на вокзале решили подцепить к одному из поездов дополнительный вагон для отправки ребят в столицу. "Организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка исполнению требований законодательства о защите прав потребителей при организации перевозки групп детей железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231230/deti-1919094649.html

пермь

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пермь, москва