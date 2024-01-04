https://ria.ru/20240104/podpisi-1919701344.html

В Ростовской области в поддержку Путина собрали уже 25 тысяч подписей

В Ростовской области в поддержку Путина собрали уже 25 тысяч подписей - РИА Новости, 04.01.2024

В Ростовской области в поддержку Путина собрали уже 25 тысяч подписей

Региональный избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Ростовской области собрал в его поддержку более 25 тысяч подписей вместо... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:33

2024-01-04T14:33

2024-01-04T14:33

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политика

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв – РИА Новости. Региональный избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Ростовской области собрал в его поддержку более 25 тысяч подписей вместо запланированных 7,5 тысячи, сообщил журналистам руководитель аппарата штаба Василий Рудой. "Сегодня мы отправляем только первую партию подписных листов… Нам нужно было собрать 7,5 тысячи подписей, на самом деле… отдали свои голоса на подписных листах более чем 25 тысяч человек", - сообщил Рудой. Он назвал эти первые итоги "достаточно впечатляющими". По словам руководителя аппарата ростовского штаба, работа на этом не завершается, и число собранных подписей будет значительно больше. "Уверен, что мы эту работу продолжим, сделаем ее качественно, и все мы благодаря огромной поддержке, которую имеет Владимир Владимирович Путин в Ростовской области… уверены в его безоговорочной победе", - добавил Рудой. Как рассказал РИА Новости представитель регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Ростовской области, теперь собранные подписи отправляются в центральный избирательный штаб. "Ещё раз они проходят экспертизу, работают юристы и потом в конце этой процедуры, когда будет завершён сбор подписей по всей стране, подписные листы… будут передаваться центральным избирательным штабом в центральную избирательную комиссию для принятия решения по регистрации кандидата в президенты", - пояснил собеседник агентства. Региональный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина в Ростовской области начал свою работу 22 декабря.

https://ria.ru/20240102/vybory-1919432095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, ростовская область, россия, владимир путин