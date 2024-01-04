https://ria.ru/20240104/pasport-1919683455.html
На границе США нашли десятки украинских и китайских паспортов
На границе США нашли десятки украинских и китайских паспортов - РИА Новости, 04.01.2024
На границе США нашли десятки украинских и китайских паспортов
Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США, заявил республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T11:48
2024-01-04T11:48
2024-01-04T11:48
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США, заявил республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц. "Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США", - написал Гетц в социальной сети X. Республиканец отметил, что президент США Джо Байден и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас утверждают, что граница безопасна. "Что вы думаете?" - задался вопросом Гетц. Ранее сообщалось, что число нелегальных пересечений границы США и Мексики достигло рекордного уровня. При этом миграционный вопрос стал причиной разногласий между демократами и республиканцами при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву, запрос на которую должны одобрить обе палаты Конгресса. Республиканцы выступили в Конгрессе против выделения средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите южных границ США.
https://ria.ru/20240104/vera-1919680266.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, мексика, джо байден
В мире, США, Флорида, Мексика, Джо Байден
На границе США нашли десятки украинских и китайских паспортов
Гетц: на границе США нашли десятки брошенных паспортов из Украины и Китая