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На границе США нашли десятки украинских и китайских паспортов - РИА Новости, 04.01.2024
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11:48 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/pasport-1919683455.html
На границе США нашли десятки украинских и китайских паспортов
На границе США нашли десятки украинских и китайских паспортов - РИА Новости, 04.01.2024
На границе США нашли десятки украинских и китайских паспортов
Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США, заявил республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T11:48
2024-01-04T11:48
в мире
сша
флорида
мексика
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США, заявил республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц. "Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США", - написал Гетц в социальной сети X. Республиканец отметил, что президент США Джо Байден и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас утверждают, что граница безопасна. "Что вы думаете?" - задался вопросом Гетц. Ранее сообщалось, что число нелегальных пересечений границы США и Мексики достигло рекордного уровня. При этом миграционный вопрос стал причиной разногласий между демократами и республиканцами при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву, запрос на которую должны одобрить обе палаты Конгресса. Республиканцы выступили в Конгрессе против выделения средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите южных границ США.
https://ria.ru/20240104/vera-1919680266.html
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в мире, сша, флорида, мексика, джо байден
В мире, США, Флорида, Мексика, Джо Байден
На границе США нашли десятки украинских и китайских паспортов

Гетц: на границе США нашли десятки брошенных паспортов из Украины и Китая

© AP Photo / Gregory BullСотрудник пограничного патруля
Сотрудник пограничного патруля - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Gregory Bull
Сотрудник пограничного патруля. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США, заявил республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц.
"Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США", - написал Гетц в социальной сети X.
Республиканец отметил, что президент США Джо Байден и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас утверждают, что граница безопасна. "Что вы думаете?" - задался вопросом Гетц.
Ранее сообщалось, что число нелегальных пересечений границы США и Мексики достигло рекордного уровня. При этом миграционный вопрос стал причиной разногласий между демократами и республиканцами при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву, запрос на которую должны одобрить обе палаты Конгресса. Республиканцы выступили в Конгрессе против выделения средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите южных границ США.
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