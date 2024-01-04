В России предложили ввести солидарную ответственность за ложную информацию
Эксперты предложили ввести солидарную ответственность за ложную информацию
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Компьютер. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ предлагает ввести солидарную ответственность для владельцев цифровых ресурсов за продвижение и тиражирование недобросовестной, заведомо ложной информации, сообщила директор Института Талия Хабриева.
"Дело в том, что сейчас набирает силу неприемлемое цифровое кодирование поведения пользователей. И те запреты, которые мы прежде могли использовать, не работают, то есть нужны какие-то новые. У нас есть предложение в этой части, чтобы защитить права пользователей и предпринимателей, которые используют цифровые платформы: ввести солидарную ответственность для владельцев цифровых ресурсов за продвижение этой недобросовестной, а иногда даже заведомо ложной информации, её тиражирование и доведение до пользователей", - сказала Хабриева на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Она отметила, что у института также есть новое предложение по механизму взыскания на цифровое имущество.
Глава кабмина в ответ заметил, что в этой сфере есть много нюансов. Мишустин согласился, что сейчас инструменты, которые раньше работали, "из-за возникновения новых цифровых реалий, цифровых активов в правоприменении будут просто бесполезны".
"И было бы правильно, конечно, обратную связь проработать с коллегами из сектора информационных технологий. Министр Максут Шадаев поможет в этом. Мне кажется, это было бы разумно, чтобы индустрия приняла такие решения", - добавил глава кабмина.