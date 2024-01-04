https://ria.ru/20240104/otvetstvennost-1919688849.html

В России предложили ввести солидарную ответственность за ложную информацию

В России предложили ввести солидарную ответственность за ложную информацию - РИА Новости, 04.01.2024

В России предложили ввести солидарную ответственность за ложную информацию

Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ предлагает ввести солидарную ответственность для владельцев цифровых ресурсов за... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:43

2024-01-04T12:43

2024-01-04T12:43

технологии

россия

михаил мишустин

талия хабриева

максут шадаев

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ предлагает ввести солидарную ответственность для владельцев цифровых ресурсов за продвижение и тиражирование недобросовестной, заведомо ложной информации, сообщила директор Института Талия Хабриева. "Дело в том, что сейчас набирает силу неприемлемое цифровое кодирование поведения пользователей. И те запреты, которые мы прежде могли использовать, не работают, то есть нужны какие-то новые. У нас есть предложение в этой части, чтобы защитить права пользователей и предпринимателей, которые используют цифровые платформы: ввести солидарную ответственность для владельцев цифровых ресурсов за продвижение этой недобросовестной, а иногда даже заведомо ложной информации, её тиражирование и доведение до пользователей", - сказала Хабриева на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она отметила, что у института также есть новое предложение по механизму взыскания на цифровое имущество. Глава кабмина в ответ заметил, что в этой сфере есть много нюансов. Мишустин согласился, что сейчас инструменты, которые раньше работали, "из-за возникновения новых цифровых реалий, цифровых активов в правоприменении будут просто бесполезны". "И было бы правильно, конечно, обратную связь проработать с коллегами из сектора информационных технологий. Министр Максут Шадаев поможет в этом. Мне кажется, это было бы разумно, чтобы индустрия приняла такие решения", - добавил глава кабмина.

https://ria.ru/20231123/feyk-1911312358.html

https://ria.ru/20231225/sud-1917978541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, михаил мишустин, талия хабриева, максут шадаев, общество