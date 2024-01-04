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В Москве создали оперативный штаб после возгорания на подстанции
В Москве создали оперативный штаб после возгорания на подстанции - РИА Новости, 04.01.2024
В Москве создали оперативный штаб после возгорания на подстанции
В Москве создали оперативный штаб для полного восстановления электро- и теплоснабжения нескольких районов на северо-востоке столицы после возгорания на... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T13:37
2024-01-04T13:37
2024-01-04T15:06
происшествия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Москве создали оперативный штаб для полного восстановления электро- и теплоснабжения нескольких районов на северо-востоке столицы после возгорания на трансформаторной подстанции, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале."Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы", — написал он.Как отметил Собянин, экстренные службы оперативно ликвидировали пожар, часть зданий из-за происшествия перевели на резервную схему энергоснабжения.Мэр также добавил, что жителям затронутых аварией домов оказывают всю необходимую помощь.Возгорание произошло утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Оно привело к временному нарушению энергоснабжения некоторых зданий. Специалисты ведут переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему, на нее уже перевели большую часть домов. Еще около 40 домов в соответствии с технологическим графиком переключат в ближайшие полтора-два часа.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, сергей собянин
Происшествия, Москва, Сергей Собянин
В Москве создали оперативный штаб после возгорания на подстанции
Собянин: в Москве создали оперативный штаб после возгорания на подстанции
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
В Москве создали оперативный штаб для полного восстановления электро- и теплоснабжения нескольких районов на северо-востоке столицы после возгорания на трансформаторной подстанции, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале
.
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"Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы", — написал он.
Как отметил Собянин, экстренные службы оперативно ликвидировали пожар, часть зданий из-за происшествия перевели на резервную схему энергоснабжения.
Мэр также добавил, что жителям затронутых аварией домов оказывают всю необходимую помощь.
Возгорание произошло утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Оно привело к временному нарушению энергоснабжения некоторых зданий. Специалисты ведут переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему, на нее уже перевели большую часть домов. Еще около 40 домов в соответствии с технологическим графиком переключат в ближайшие полтора-два часа.
В двухэтажном здании на западе Москвы произошел пожар