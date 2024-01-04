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В Москве создали оперативный штаб после возгорания на подстанции - РИА Новости, 04.01.2024
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13:37 04.01.2024 (обновлено: 15:06 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/opershtab-1919695304.html
В Москве создали оперативный штаб после возгорания на подстанции
В Москве создали оперативный штаб после возгорания на подстанции - РИА Новости, 04.01.2024
В Москве создали оперативный штаб после возгорания на подстанции
В Москве создали оперативный штаб для полного восстановления электро- и теплоснабжения нескольких районов на северо-востоке столицы после возгорания на... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T13:37
2024-01-04T15:06
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Москве создали оперативный штаб для полного восстановления электро- и теплоснабжения нескольких районов на северо-востоке столицы после возгорания на трансформаторной подстанции, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале."Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы", — написал он.Как отметил Собянин, экстренные службы оперативно ликвидировали пожар, часть зданий из-за происшествия перевели на резервную схему энергоснабжения.Мэр также добавил, что жителям затронутых аварией домов оказывают всю необходимую помощь.Возгорание произошло утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Оно привело к временному нарушению энергоснабжения некоторых зданий. Специалисты ведут переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему, на нее уже перевели большую часть домов. Еще около 40 домов в соответствии с технологическим графиком переключат в ближайшие полтора-два часа.
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происшествия, москва, сергей собянин
Происшествия, Москва, Сергей Собянин
В Москве создали оперативный штаб после возгорания на подстанции

Собянин: в Москве создали оперативный штаб после возгорания на подстанции

© АГН "Москва" / Мобильный репортерЛиквидация пожара на электроподстанции в Высоковольтном проезде в Москве
Ликвидация пожара на электроподстанции в Высоковольтном проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Ликвидация пожара на электроподстанции в Высоковольтном проезде в Москве
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Москве создали оперативный штаб для полного восстановления электро- и теплоснабжения нескольких районов на северо-востоке столицы после возгорания на трансформаторной подстанции, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
«
"Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы", — написал он.
Как отметил Собянин, экстренные службы оперативно ликвидировали пожар, часть зданий из-за происшествия перевели на резервную схему энергоснабжения.
Мэр также добавил, что жителям затронутых аварией домов оказывают всю необходимую помощь.
Возгорание произошло утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Оно привело к временному нарушению энергоснабжения некоторых зданий. Специалисты ведут переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему, на нее уже перевели большую часть домов. Еще около 40 домов в соответствии с технологическим графиком переключат в ближайшие полтора-два часа.
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