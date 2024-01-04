https://ria.ru/20240104/opershtab-1919695304.html

В Москве создали оперативный штаб после возгорания на подстанции

В Москве создали оперативный штаб после возгорания на подстанции - РИА Новости, 04.01.2024

В Москве создали оперативный штаб после возгорания на подстанции

В Москве создали оперативный штаб для полного восстановления электро- и теплоснабжения нескольких районов на северо-востоке столицы после возгорания на... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T13:37

2024-01-04T13:37

2024-01-04T15:06

происшествия

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Москве создали оперативный штаб для полного восстановления электро- и теплоснабжения нескольких районов на северо-востоке столицы после возгорания на трансформаторной подстанции, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале."Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы", — написал он.Как отметил Собянин, экстренные службы оперативно ликвидировали пожар, часть зданий из-за происшествия перевели на резервную схему энергоснабжения.Мэр также добавил, что жителям затронутых аварией домов оказывают всю необходимую помощь.Возгорание произошло утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Оно привело к временному нарушению энергоснабжения некоторых зданий. Специалисты ведут переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему, на нее уже перевели большую часть домов. Еще около 40 домов в соответствии с технологическим графиком переключат в ближайшие полтора-два часа.

https://ria.ru/20240101/pozhar-1919305215.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, сергей собянин