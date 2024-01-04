https://ria.ru/20240104/oon-1919714802.html

ООН напомнила Израилю о запрете на насильственное перемещение населения

ООН напомнила Израилю о запрете на насильственное перемещение населения - РИА Новости, 04.01.2024

ООН напомнила Израилю о запрете на насильственное перемещение населения

Призывы израильских высокопоставленных чиновников переселить жителей Газы в другие страны нарушают международное право, сообщило Управление верховного комиссара РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T16:05

2024-01-04T16:05

2024-01-04T16:35

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 4 янв — РИА Новости. Призывы израильских высокопоставленных чиновников переселить жителей Газы в другие страны нарушают международное право, сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)."В Газе 85 процентов людей уже являются внутренне перемещенными лицами. Они имеют право вернуться в свои дома. Международное законодательство запрещает насильственное перемещение защищаемых лиц на оккупированную территорию или депортацию с нее", — приводятся в публикации в соцсети X слова главы управления Фолькера Тюрка. Ранее министр внутренней безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич неоднократно высказывались за отъезд палестинцев из Газы. После этого, по их мнению, туда должны прийти поселенцы из их страны. В марте прошлого года Смотрич выступал на мероприятии в Париже перед картой, на которой Иордания и Западный берег Палестинской автономии находились в составе Израиля. Тогда он заявил, что палестинского народа не существует. Действующее израильское правительство ранее не раз критиковали за расширение незаконных поселений на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан. Евросоюз объявлял о планах ввести санкции против наиболее активных поселенцев, ответственных за нападения на палестинцев. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только еврейское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 22 тысячи человек, пострадали более 57 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

https://ria.ru/20240103/slushaniya-1919622859.html

https://ria.ru/20240104/izrail-1919646893.html

https://ria.ru/20231226/odobrenie-1918316921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, париж, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году