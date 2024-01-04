Рейтинг@Mail.ru
При атаках ВСУ на Белгород повреждены более 140 домов - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:08 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/obstrely-1919738689.html
При атаках ВСУ на Белгород повреждены более 140 домов
При атаках ВСУ на Белгород повреждены более 140 домов - РИА Новости, 04.01.2024
При атаках ВСУ на Белгород повреждены более 140 домов
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде в результате украинских обстрелов с 29 декабря повреждено 78 многоквартирных домов, РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T20:08
2024-01-04T20:08
специальная военная операция на украине
белгород
россия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
массированный обстрел центра белгорода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919495222_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b894c20473074b4f985bedcb46b8d009.jpg
БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде в результате украинских обстрелов с 29 декабря повреждено 78 многоквартирных домов, в них 573 квартиры, и 64 частных дома. "Начиная с ночного обстрела 29 декабря, повреждения выявлены в 573 квартирах 78 МКД и 64 индивидуальных домах, по восьми из которых требуется дополнительная экспертиза. В Белгороде сейчас работает 14 подрядных организаций, из них 170 человек работают на установке окон", - написал губернатор.Он поручил главам Старооскольского и Губкинского округов усилить бригаду монтажников по установке стеклопакетов. Срок выполнения работ по окнам до 12 января, а по откосам - до 22 января, подчеркнул Гладков. "За ходом восстановительных работ по кровле в жилом секторе закреплен мой заместитель Сергей Владимирович Довгалюк. Весь объем разрушений необходимо восстановить до 22 января. По внутренним отделочным работам закреплен министр ЖКХ Алексей Николаевич Ботвиньев, срок завершения работ до 2 февраля", - заявил глава региона. Министерство строительства региона, по словам Гладкова, отвечает за восстановление поврежденных социальных и административных объектов в Белгороде. Ответственным назначен замгубернатора Владимир Базаров. Как отметил губернатор, были выполнены замеры оконных конструкций на 23 объектах, восстановление окон планируется до 12 января, за исключением лицея №9 и Центра народного творчества из-за нестандартных оконных блоков. Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области ночью 29 декабря. Днем 30 декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. Согласно информации Минобороны РФ, за 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха" над Белгородской областью.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
белгород
россия
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919495222_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_143db6f785b63d1530cf83c779f7b857.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина, Массированный обстрел центра Белгорода
При атаках ВСУ на Белгород повреждены более 140 домов

Гладков: в Белгороде из-за обстрелов ВСУ с 29 декабря повреждены более 140 домов

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Последствия обстрела Белгорода
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде в результате украинских обстрелов с 29 декабря повреждено 78 многоквартирных домов, в них 573 квартиры, и 64 частных дома.
«
"Начиная с ночного обстрела 29 декабря, повреждения выявлены в 573 квартирах 78 МКД и 64 индивидуальных домах, по восьми из которых требуется дополнительная экспертиза. В Белгороде сейчас работает 14 подрядных организаций, из них 170 человек работают на установке окон", - написал губернатор.
Он поручил главам Старооскольского и Губкинского округов усилить бригаду монтажников по установке стеклопакетов. Срок выполнения работ по окнам до 12 января, а по откосам - до 22 января, подчеркнул Гладков.
«
"За ходом восстановительных работ по кровле в жилом секторе закреплен мой заместитель Сергей Владимирович Довгалюк. Весь объем разрушений необходимо восстановить до 22 января. По внутренним отделочным работам закреплен министр ЖКХ Алексей Николаевич Ботвиньев, срок завершения работ до 2 февраля", - заявил глава региона.
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Европе назвали убийства русских детей "актом самообороны"
Вчера, 14:35
Министерство строительства региона, по словам Гладкова, отвечает за восстановление поврежденных социальных и административных объектов в Белгороде. Ответственным назначен замгубернатора Владимир Базаров. Как отметил губернатор, были выполнены замеры оконных конструкций на 23 объектах, восстановление окон планируется до 12 января, за исключением лицея №9 и Центра народного творчества из-за нестандартных оконных блоков.
Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области ночью 29 декабря. Днем 30 декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. Согласно информации Минобороны РФ, за 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха" над Белгородской областью.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраинаМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала