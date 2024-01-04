https://ria.ru/20240104/obstrely-1919738689.html

При атаках ВСУ на Белгород повреждены более 140 домов

При атаках ВСУ на Белгород повреждены более 140 домов - РИА Новости, 04.01.2024

При атаках ВСУ на Белгород повреждены более 140 домов

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде в результате украинских обстрелов с 29 декабря повреждено 78 многоквартирных домов, РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T20:08

2024-01-04T20:08

2024-01-04T20:08

специальная военная операция на украине

белгород

россия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

массированный обстрел центра белгорода

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БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде в результате украинских обстрелов с 29 декабря повреждено 78 многоквартирных домов, в них 573 квартиры, и 64 частных дома. "Начиная с ночного обстрела 29 декабря, повреждения выявлены в 573 квартирах 78 МКД и 64 индивидуальных домах, по восьми из которых требуется дополнительная экспертиза. В Белгороде сейчас работает 14 подрядных организаций, из них 170 человек работают на установке окон", - написал губернатор.Он поручил главам Старооскольского и Губкинского округов усилить бригаду монтажников по установке стеклопакетов. Срок выполнения работ по окнам до 12 января, а по откосам - до 22 января, подчеркнул Гладков. "За ходом восстановительных работ по кровле в жилом секторе закреплен мой заместитель Сергей Владимирович Довгалюк. Весь объем разрушений необходимо восстановить до 22 января. По внутренним отделочным работам закреплен министр ЖКХ Алексей Николаевич Ботвиньев, срок завершения работ до 2 февраля", - заявил глава региона. Министерство строительства региона, по словам Гладкова, отвечает за восстановление поврежденных социальных и административных объектов в Белгороде. Ответственным назначен замгубернатора Владимир Базаров. Как отметил губернатор, были выполнены замеры оконных конструкций на 23 объектах, восстановление окон планируется до 12 января, за исключением лицея №9 и Центра народного творчества из-за нестандартных оконных блоков. Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области ночью 29 декабря. Днем 30 декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. Согласно информации Минобороны РФ, за 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха" над Белгородской областью.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

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Наталья Макарова

белгород, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, массированный обстрел центра белгорода