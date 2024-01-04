https://ria.ru/20240104/obstrel-1919750262.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 04.01.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и район Ясиноватой, выпустив за 10 минут шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T22:59

2024-01-04T22:59

2024-01-04T22:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

ясиноватая

нато

сцкк

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и район Ясиноватой, выпустив за 10 минут шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 22.10 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240104/podderzhka-1919745678.html

донецк

ясиноватая

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, ясиноватая, нато, сцкк