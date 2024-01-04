Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по районам Донецка и Ясиноватой 6 натовских снарядов
© РИА Новости Последствия обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и район Ясиноватой, выпустив за 10 минут шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 22.10 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.