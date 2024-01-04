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При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 04.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/obstrel-1919704304.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 04.01.2024
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T14:49
2024-01-04T14:49
специальная военная операция на украине
происшествия
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По дополнительной информации, в результате обстрела Куйбышевского района ранен мужчина 1968 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20240104/obstrely-1919637432.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
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происшествия, куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина

При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки
Мужчина демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"По дополнительной информации, в результате обстрела Куйбышевского района ранен мужчина 1968 года рождения", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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