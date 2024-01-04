https://ria.ru/20240104/obstrel-1919704304.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 04.01.2024
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T14:49
2024-01-04T14:49
2024-01-04T14:49
специальная военная операция на украине
происшествия
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По дополнительной информации, в результате обстрела Куйбышевского района ранен мужчина 1968 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20240104/obstrely-1919637432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель