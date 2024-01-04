https://ria.ru/20240104/obstrel-1919704304.html

При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина

При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 04.01.2024

При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина

Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:49

2024-01-04T14:49

2024-01-04T14:49

специальная военная операция на украине

происшествия

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По дополнительной информации, в результате обстрела Куйбышевского района ранен мужчина 1968 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20240104/obstrely-1919637432.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк