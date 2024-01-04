ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 24 натовских снаряда
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
С 13.05 до 13.55 ВСУ обстреливали Петровский и Кировский районы Донецка, Макеевку и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности 16 снарядов из "натовской" артиллерии. Кроме того, в 13.55 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.