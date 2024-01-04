https://ria.ru/20240104/obstrel-1919700152.html

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 04.01.2024

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщает представительство... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:29

2024-01-04T14:29

2024-01-04T14:29

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

кировский район

вооруженные силы украины

сцкк

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. С 13.05 до 13.55 ВСУ обстреливали Петровский и Кировский районы Донецка, Макеевку и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности 16 снарядов из "натовской" артиллерии. Кроме того, в 13.55 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240104/obstrel-1919683839.html

https://ria.ru/20240104/obstrely-1919637432.html

донецк

макеевка

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, макеевка, кировский район, вооруженные силы украины, сцкк, нато