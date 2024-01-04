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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 04.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/obstrel-1919700152.html
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 04.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщает представительство... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T14:29
2024-01-04T14:29
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
кировский район
вооруженные силы украины
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. С 13.05 до 13.55 ВСУ обстреливали Петровский и Кировский районы Донецка, Макеевку и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности 16 снарядов из "натовской" артиллерии. Кроме того, в 13.55 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240104/obstrel-1919683839.html
https://ria.ru/20240104/obstrely-1919637432.html
донецк
макеевка
кировский район
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происшествия, донецк, макеевка, кировский район, вооруженные силы украины, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Кировский район, Вооруженные силы Украины, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 24 натовских снаряда

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Вчера, 11:53
С 13.05 до 13.55 ВСУ обстреливали Петровский и Кировский районы Донецка, Макеевку и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности 16 снарядов из "натовской" артиллерии. Кроме того, в 13.55 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
ВСУ 75 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 00:12
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкМакеевкаКировский районВооруженные силы УкраиныСЦККНАТО
 
 
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