https://ria.ru/20240104/obstrel-1919683839.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 04.01.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T11:53

2024-01-04T11:53

2024-01-04T12:56

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

вооруженные силы украины

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.30 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.40 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.С 12.00 до 12.20 ВСУ продолжали обстреливать Петровский район Донецка и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности семь снарядов из "натовской" артиллерии.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240104/vera-1919680266.html

https://ria.ru/20240104/general-1919677966.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия