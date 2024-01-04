https://ria.ru/20240104/obstrel-1919683023.html

ВСУ за сутки выпустили по белгородскому селу Щетиновка 28 снарядов

ВСУ за сутки выпустили по белгородскому селу Щетиновка 28 снарядов - РИА Новости, 04.01.2024

ВСУ за сутки выпустили по белгородскому селу Щетиновка 28 снарядов

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по селу Щетиновка Белгородского района 9 выстрелов из РПГ, 8 из гранатомета АГС-17, 11 из гранатомета ВОГ и 300... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T11:44

2024-01-04T11:44

2024-01-04T11:44

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по селу Щетиновка Белгородского района 9 выстрелов из РПГ, 8 из гранатомета АГС-17, 11 из гранатомета ВОГ и 300 патронов из пулемета Калашникова, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В четверг губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 3 января. За прошедшие сутки украинские военные выпустили по пяти районам 69 снарядов, включая шесть взрывных устройств, сброшенных с дронов. Гладков в статистике не указал данные по украинскому обстрелу города Белгорода, но утром 3 января МО РФ сообщало об уничтожении шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха". Все они были сбиты российскими средствами ПВО. Половина снарядов пришлась по Белгородскому району, где зафиксировано 34 прилета и 300 выстрелов из пулемета. Кроме того, на регион были совершены атаки шестью дронами-камикадзе. За отчетный день пострадавших нет, в результате обстрелов повреждения получили 37 частных дома, 6 квартир в 6 многоквартирных домах, 12 хозсубъектов, магазин, 18 автомобилей и две ЛЭП. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 2 артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства. Село Солнцевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, село Нехотеевка – с помощью двух дронов-камикадзе. По селу Щетиновка выпущено 9 выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, 8 выстрелов из гранатомета АГС-17, 11 гранатометных выстрелов ВОГ, 300 патронов из пулемета Калашникова. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Он добавил, что в городе Белгороде в результате обстрелов из РЗСО "Ольха" различные разрушения получили 20 частных домовладений, 6 квартир в 6 МКД, 12 хозсубъектов и 13 автомобилей. В Белгородском районе после работы ПВО повреждения выявлены в поселках Разумное, Октябрьский и Беловском, Новосадовском, Тавровском, Майском, Стрелецком сельских поселениях. В них пострадали 14 частных домовладений, 4 хозпостройки и 4 автомобиля. По словам губернатора, в Борисовском районе тремя дронами-камикадзе атакована окраина хутора Лозовая Рудка. В Грайворонском горокруге 7 раз из миномета обстреляна окраина села Глотово. Повреждены две ЛЭП, в настоящий момент электроснабжение восстановлено. По селу Замостье выпущен один минометный снаряд. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях и магазине. По окраине села Дроновка выпущен один минометный снаряд, по окраине села Сподарюшино – 12 минометных снарядов, уточнил глава области. "В Шебекинском городском округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка выпущено по 4 минометных снаряда, по селу Середа – 2 минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Муром с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Никто не пострадал. Поврежден частный жилой дом: выбиты окна и посечен фасад. Также под минометный обстрел попал поселок Красное – установлено 2 прилета. Пострадавших нет. Осколками снаряда поврежден автомобиль", - подчеркнул Гладков.⠀ На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240104/belgorod-1919675961.html

https://ria.ru/20240103/obstrel-1919603152.html

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Дарья Буймова

происшествия, белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков