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ВСУ за сутки выпустили по белгородскому селу Щетиновка 28 снарядов - РИА Новости, 04.01.2024
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11:44 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/obstrel-1919683023.html
ВСУ за сутки выпустили по белгородскому селу Щетиновка 28 снарядов
ВСУ за сутки выпустили по белгородскому селу Щетиновка 28 снарядов - РИА Новости, 04.01.2024
ВСУ за сутки выпустили по белгородскому селу Щетиновка 28 снарядов
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по селу Щетиновка Белгородского района 9 выстрелов из РПГ, 8 из гранатомета АГС-17, 11 из гранатомета ВОГ и 300... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T11:44
2024-01-04T11:44
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919380220_0:230:960:770_1920x0_80_0_0_62c332d61972d1ae12fd1632e1dfaff3.jpg
БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по селу Щетиновка Белгородского района 9 выстрелов из РПГ, 8 из гранатомета АГС-17, 11 из гранатомета ВОГ и 300 патронов из пулемета Калашникова, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В четверг губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 3 января. За прошедшие сутки украинские военные выпустили по пяти районам 69 снарядов, включая шесть взрывных устройств, сброшенных с дронов. Гладков в статистике не указал данные по украинскому обстрелу города Белгорода, но утром 3 января МО РФ сообщало об уничтожении шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха". Все они были сбиты российскими средствами ПВО. Половина снарядов пришлась по Белгородскому району, где зафиксировано 34 прилета и 300 выстрелов из пулемета. Кроме того, на регион были совершены атаки шестью дронами-камикадзе. За отчетный день пострадавших нет, в результате обстрелов повреждения получили 37 частных дома, 6 квартир в 6 многоквартирных домах, 12 хозсубъектов, магазин, 18 автомобилей и две ЛЭП. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 2 артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства. Село Солнцевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, село Нехотеевка – с помощью двух дронов-камикадзе. По селу Щетиновка выпущено 9 выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, 8 выстрелов из гранатомета АГС-17, 11 гранатометных выстрелов ВОГ, 300 патронов из пулемета Калашникова. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Он добавил, что в городе Белгороде в результате обстрелов из РЗСО "Ольха" различные разрушения получили 20 частных домовладений, 6 квартир в 6 МКД, 12 хозсубъектов и 13 автомобилей. В Белгородском районе после работы ПВО повреждения выявлены в поселках Разумное, Октябрьский и Беловском, Новосадовском, Тавровском, Майском, Стрелецком сельских поселениях. В них пострадали 14 частных домовладений, 4 хозпостройки и 4 автомобиля. По словам губернатора, в Борисовском районе тремя дронами-камикадзе атакована окраина хутора Лозовая Рудка. В Грайворонском горокруге 7 раз из миномета обстреляна окраина села Глотово. Повреждены две ЛЭП, в настоящий момент электроснабжение восстановлено. По селу Замостье выпущен один минометный снаряд. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях и магазине. По окраине села Дроновка выпущен один минометный снаряд, по окраине села Сподарюшино – 12 минометных снарядов, уточнил глава области. "В Шебекинском городском округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка выпущено по 4 минометных снаряда, по селу Середа – 2 минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Муром с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Никто не пострадал. Поврежден частный жилой дом: выбиты окна и посечен фасад. Также под минометный обстрел попал поселок Красное – установлено 2 прилета. Пострадавших нет. Осколками снаряда поврежден автомобиль", - подчеркнул Гладков.⠀ На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240104/belgorod-1919675961.html
https://ria.ru/20240103/obstrel-1919603152.html
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происшествия, белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили по белгородскому селу Щетиновка 28 снарядов

ВСУ выпустили по белгородскому селу Щетиновка 28 снарядов и 300 патронов из ПК

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по селу Щетиновка Белгородского района 9 выстрелов из РПГ, 8 из гранатомета АГС-17, 11 из гранатомета ВОГ и 300 патронов из пулемета Калашникова, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В четверг губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 3 января. За прошедшие сутки украинские военные выпустили по пяти районам 69 снарядов, включая шесть взрывных устройств, сброшенных с дронов. Гладков в статистике не указал данные по украинскому обстрелу города Белгорода, но утром 3 января МО РФ сообщало об уничтожении шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха". Все они были сбиты российскими средствами ПВО. Половина снарядов пришлась по Белгородскому району, где зафиксировано 34 прилета и 300 выстрелов из пулемета. Кроме того, на регион были совершены атаки шестью дронами-камикадзе. За отчетный день пострадавших нет, в результате обстрелов повреждения получили 37 частных дома, 6 квартир в 6 многоквартирных домах, 12 хозсубъектов, магазин, 18 автомобилей и две ЛЭП.
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Белгороде заменили 400 квадратных метров окон
Вчера, 10:52
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 2 артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства. Село Солнцевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, село Нехотеевка – с помощью двух дронов-камикадзе. По селу Щетиновка выпущено 9 выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, 8 выстрелов из гранатомета АГС-17, 11 гранатометных выстрелов ВОГ, 300 патронов из пулемета Калашникова. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
Он добавил, что в городе Белгороде в результате обстрелов из РЗСО "Ольха" различные разрушения получили 20 частных домовладений, 6 квартир в 6 МКД, 12 хозсубъектов и 13 автомобилей. В Белгородском районе после работы ПВО повреждения выявлены в поселках Разумное, Октябрьский и Беловском, Новосадовском, Тавровском, Майском, Стрелецком сельских поселениях. В них пострадали 14 частных домовладений, 4 хозпостройки и 4 автомобиля.
По словам губернатора, в Борисовском районе тремя дронами-камикадзе атакована окраина хутора Лозовая Рудка. В Грайворонском горокруге 7 раз из миномета обстреляна окраина села Глотово. Повреждены две ЛЭП, в настоящий момент электроснабжение восстановлено. По селу Замостье выпущен один минометный снаряд. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях и магазине. По окраине села Дроновка выпущен один минометный снаряд, по окраине села Сподарюшино – 12 минометных снарядов, уточнил глава области.
"В Шебекинском городском округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка выпущено по 4 минометных снаряда, по селу Середа – 2 минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Муром с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Никто не пострадал. Поврежден частный жилой дом: выбиты окна и посечен фасад. Также под минометный обстрел попал поселок Красное – установлено 2 прилета. Пострадавших нет. Осколками снаряда поврежден автомобиль", - подчеркнул Гладков.⠀
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Вид на центральную часть Белгорода с Харьковской горы - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
При обстреле ВСУ белгородского села получило повреждение здание магазина
3 января, 18:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
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