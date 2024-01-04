https://ria.ru/20240104/obrushenie-1919705972.html
В Казахстане выросло число погибших при обрушении кафе
В Казахстане выросло число погибших при обрушении кафе - РИА Новости, 04.01.2024
В Казахстане выросло число погибших при обрушении кафе
В Уральске спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего в результате обрушения здания кафе, сообщила пресс-служба департамента по ЧС... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:02
2024-01-04T15:02
2024-01-04T15:02
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АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. В Уральске спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего в результате обрушения здания кафе, сообщила пресс-служба департамента по ЧС Западно-Казахстанской области. В одном из кафе Уральска ночью 4 января произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего здание обрушилось. Днем ранее сотрудники ДЧС обнаружили тела двух погибших, еще шестерых человек удалось спасти. "Тело третьего погибшего обнаружено и извлечено на месте взрыва в Уральске. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Работы осложнены большим количеством обрушенных конструкций. Поврежденные свисающие части здания создают угрозу задействованным на месте спасателям, идет полный разбор здания", - говорится в сообщении. В спасательных работах задействованы 190 человек и свыше 50 единиц техники. Родным погибших оказывается психологическая помощь.
https://ria.ru/20240104/kazakhstan-1919677604.html
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РИА Новости
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в мире, казахстан, западно-казахстанская область
В мире, Казахстан, Западно-Казахстанская область
В Казахстане выросло число погибших при обрушении кафе
Число погибших при обрушении кафе в Уральске выросло до трех человек
АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. В Уральске спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего в результате обрушения здания кафе, сообщила пресс-служба департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.
В одном из кафе Уральска ночью 4 января произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего здание обрушилось. Днем ранее сотрудники ДЧС обнаружили тела двух погибших, еще шестерых человек удалось спасти.
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"Тело третьего погибшего обнаружено и извлечено на месте взрыва в Уральске. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Работы осложнены большим количеством обрушенных конструкций. Поврежденные свисающие части здания создают угрозу задействованным на месте спасателям, идет полный разбор здания", - говорится в сообщении.
В спасательных работах задействованы 190 человек и свыше 50 единиц техники. Родным погибших оказывается психологическая помощь.
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