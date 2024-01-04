https://ria.ru/20240104/obrushenie-1919705972.html

В Казахстане выросло число погибших при обрушении кафе

В Казахстане выросло число погибших при обрушении кафе - РИА Новости, 04.01.2024

В Казахстане выросло число погибших при обрушении кафе

В Уральске спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего в результате обрушения здания кафе, сообщила пресс-служба департамента по ЧС... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T15:02

2024-01-04T15:02

2024-01-04T15:02

в мире

казахстан

западно-казахстанская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155287/55/1552875595_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_7ae33981e1c27b4ba2a3ed7d792b7781.jpg

АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. В Уральске спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего в результате обрушения здания кафе, сообщила пресс-служба департамента по ЧС Западно-Казахстанской области. В одном из кафе Уральска ночью 4 января произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего здание обрушилось. Днем ранее сотрудники ДЧС обнаружили тела двух погибших, еще шестерых человек удалось спасти. "Тело третьего погибшего обнаружено и извлечено на месте взрыва в Уральске. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Работы осложнены большим количеством обрушенных конструкций. Поврежденные свисающие части здания создают угрозу задействованным на месте спасателям, идет полный разбор здания", - говорится в сообщении. В спасательных работах задействованы 190 человек и свыше 50 единиц техники. Родным погибших оказывается психологическая помощь.

https://ria.ru/20240104/kazakhstan-1919677604.html

https://ria.ru/20231227/gorka-1918421519.html

казахстан

западно-казахстанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, западно-казахстанская область