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Отчетность НКО в России переведут в цифру в 2024 году - РИА Новости, 04.01.2024
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12:20 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/nko-1919686712.html
Отчетность НКО в России переведут в цифру в 2024 году
Отчетность НКО в России переведут в цифру в 2024 году - РИА Новости, 04.01.2024
Отчетность НКО в России переведут в цифру в 2024 году
Отчетность некоммерческих организаций (НКО) в России будет переведена в электронный вид с сентября 2024 года. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:20
2024-01-04T12:20
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
технологии
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Отчетность некоммерческих организаций (НКО) в России будет переведена в электронный вид с сентября 2024 года. В прошлом году министерство юстиции РФ разработало проект федерального закона, предусматривающий унификацию отчетности некоммерческих организаций и оптимизацию порядка ее представления. Единая унифицированная форма будет представляться в Минюст России только в электронном виде. При этом исключается обязанность представления отчетности в Минэкономразвития и Росстат. Тем самым НКО будут избавлены от необходимости сдавать несколько отчетов в разные сроки и в разные ведомства. Отчетность будет подаваться через специальную электронную платформу. Для каждой зарегистрированной НКО предусмотрен персональный личный кабинет, куда можно войти через Госуслуги. В России в настоящее время действует порядка 215 тысяч НКО.
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), технологии
Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Технологии
Отчетность НКО в России переведут в цифру в 2024 году

Отчетность НКО в России переведут в цифру с сентября 2024 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетители в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
Посетители в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посетители в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Отчетность некоммерческих организаций (НКО) в России будет переведена в электронный вид с сентября 2024 года.
В прошлом году министерство юстиции РФ разработало проект федерального закона, предусматривающий унификацию отчетности некоммерческих организаций и оптимизацию порядка ее представления.
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Единая унифицированная форма будет представляться в Минюст России только в электронном виде. При этом исключается обязанность представления отчетности в Минэкономразвития и Росстат.
Тем самым НКО будут избавлены от необходимости сдавать несколько отчетов в разные сроки и в разные ведомства.
Отчетность будет подаваться через специальную электронную платформу. Для каждой зарегистрированной НКО предусмотрен персональный личный кабинет, куда можно войти через Госуслуги.
В России в настоящее время действует порядка 215 тысяч НКО.
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов - РИА Новости, 1920, 18.09.2019
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РоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Технологии
 
 
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