https://ria.ru/20240104/nko-1919686712.html

Отчетность НКО в России переведут в цифру в 2024 году

Отчетность НКО в России переведут в цифру в 2024 году - РИА Новости, 04.01.2024

Отчетность НКО в России переведут в цифру в 2024 году

Отчетность некоммерческих организаций (НКО) в России будет переведена в электронный вид с сентября 2024 года. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:20

2024-01-04T12:20

2024-01-04T12:20

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

технологии

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Отчетность некоммерческих организаций (НКО) в России будет переведена в электронный вид с сентября 2024 года. В прошлом году министерство юстиции РФ разработало проект федерального закона, предусматривающий унификацию отчетности некоммерческих организаций и оптимизацию порядка ее представления. Единая унифицированная форма будет представляться в Минюст России только в электронном виде. При этом исключается обязанность представления отчетности в Минэкономразвития и Росстат. Тем самым НКО будут избавлены от необходимости сдавать несколько отчетов в разные сроки и в разные ведомства. Отчетность будет подаваться через специальную электронную платформу. Для каждой зарегистрированной НКО предусмотрен персональный личный кабинет, куда можно войти через Госуслуги. В России в настоящее время действует порядка 215 тысяч НКО.

https://ria.ru/20231110/solonin-1908626171.html

https://ria.ru/20190918/1558798765.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), технологии