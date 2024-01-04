https://ria.ru/20240104/neft-1919727048.html
Цены на нефть замедлили рост
Цены на нефть замедлили рост - РИА Новости, 04.01.2024
Цены на нефть замедлили рост
Мировые цены на нефть уменьшили темпы роста в четверг перед выходом официальных данных о ее запасах в США, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T17:53
2024-01-04T17:53
2024-01-04T17:53
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть уменьшили темпы роста в четверг перед выходом официальных данных о ее запасах в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.36 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,17%, до 78,38 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,34%, до 72,94 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно на 1%. Согласно данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США на предыдущей неделе упали на 7,4 миллиона баррелей. Аналитики предполагали, что институт сообщит о сокращении показателя почти на 3 миллиона баррелей. Позднее в четверг американское минэнерго опубликует официальные данные. Теперь, как прогнозируется, запасы нефти в стране сократились на 3,7 миллиона баррелей. Инвесторы и аналитики в то же время в целом оценивают состояние нефтяного рынка, соотношение спроса и предложения, а также их влияние на стоимость сырья. Так, аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что в следующем году цены на нефть будут ниже, однако ожидают дополнительной их "поддержки" от ОПЕК+. "В обозримом будущем, как мы полагаем, ОПЕК все еще будет готов понести некоторые дальнейшие потери доли рынка, чтобы поддержать цены", - цитирует экспертов банка агентство Блумберг.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, сша, опек, morgan stanley , brent, wti (нефть), цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, США, ОПЕК, Morgan Stanley , Brent, WTI (нефть), Цены на нефть
Цены на нефть замедлили рост
Цены на нефть замедлили рост перед публикацией данных о ее запасах в США
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть уменьшили темпы роста в четверг перед выходом официальных данных о ее запасах в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.36 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,17%, до 78,38 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,34%, до 72,94 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно на 1%.
Согласно данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США на предыдущей неделе упали на 7,4 миллиона баррелей. Аналитики предполагали, что институт сообщит о сокращении показателя почти на 3 миллиона баррелей.
Позднее в четверг американское минэнерго опубликует официальные данные. Теперь, как прогнозируется, запасы нефти в стране сократились на 3,7 миллиона баррелей.
Инвесторы и аналитики в то же время в целом оценивают состояние нефтяного рынка, соотношение спроса и предложения, а также их влияние на стоимость сырья. Так, аналитики Morgan Stanley
прогнозируют, что в следующем году цены на нефть будут ниже, однако ожидают дополнительной их "поддержки" от ОПЕК+
.
"В обозримом будущем, как мы полагаем, ОПЕК все еще будет готов понести некоторые дальнейшие потери доли рынка, чтобы поддержать цены", - цитирует экспертов банка агентство Блумберг.
Курс доллара снизился до 91,94 рубля