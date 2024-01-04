https://ria.ru/20240104/myasopererabotka-1919681210.html
Эксперты оценили состояние мясоперерабатывающей отрасли
Эксперты оценили состояние мясоперерабатывающей отрасли - РИА Новости, 04.01.2024
Эксперты оценили состояние мясоперерабатывающей отрасли
Рынок мясопереработки завершил 2023 год восстановлением числа производителей до доковидных уровней - их количество стало увеличиваться с января 2022 года и в... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T11:28
2024-01-04T11:28
2024-01-04T11:28
экономика
россия
бельгия
нидерланды
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Рынок мясопереработки завершил 2023 год восстановлением числа производителей до доковидных уровней - их количество стало увеличиваться с января 2022 года и в конце текущего года почти вернулось к допандемийным значениям, следует из подготовленных для РИА Новости расчетов аналитиков сервиса для ведения бизнеса "Контур.Фокус". Согласно экспертным расчетам, с января 2021 по декабрь 2023 число организаций, которые занимаются производством мясной продукции, уменьшилось на 1,3% - до 10219 компаний со 10352. Снижение числа мясоперерабочиков длилось в течение всего 2021 года, минимальная отметка в 9864 компании фиксировалась в декабре 2021 года. "Если посмотреть на динамику, то можно заметить, что с начала 2021 года по начало 2022 года отрасль претерпевала сильный упадок, но уже с января 2022 года количество производителей мяса стало неуклонно расти. Причина очевидна: ковид подкосил многие отрасли, в том числе и эту", - пояснил эксперт "Контур.Фокуса" Антон Яковлев. Он считает, что быстрому восстановлению рынка после коронавирусного периода с большой вероятностью способствовали санкции в отношении России. "Изначально казалось, что санкции, наоборот, сильно ударят по отрасли мясной продукции, так как импорт крупного рогатого скота из-за рубежа полностью закрылся: прекратились поставки из Бельгии, Нидерландов, Южной Америки и других стран. Однако российский сектор животноводства был к этому готов: когда в отношении России начали вводить санкции, в стране уже активно развивались фермы по выращиванию своих "элитных" пород мясных животных и птиц", - говорит Яковлев. Больше всегоДанные сервиса показывают, что самые популярные виды деятельности в этой сфере - производство сырого мяса из животных и птиц, консервов, а также производство соленого, вареного, запеченого, копченого и прочего мяса. К примеру, мясо животных в декабре 2023 года производили 37,6% компаний из общего числа, консервы - 22,3%, а мясо, прошедшее разные виды переработки - только 9%. Растет число производителей полуфабрикатов: в 2021 году они занимали 5,8% от общего числа производителей, но в 2023 году - уже 8%, прибавив в доле 2,2 процентного пункта. А доли предпринимателей и компаний в отрасли производства мяса практически одинаковые: в январе 2021 года юрлиц насчитывалось 56,9%, в декабре 2023 года 53% от общего объема рынка. "Тренд в отрасли отражает ситуацию в бизнесе в целом, когда число ИП подрастает, а доля юрлиц снижается. Но в этом сегменте производителей картина любопытная - доли снижения и роста разных организационно-правовых форм совпадают. Это позволяет предположить, что "переток" обусловлен выбором более льготного режима для бизнеса", - считают эксперты. Региональное делениеРегионом-лидером по количеству организаций, производящих мясо, является Московская область: здесь в декабре 2023 года насчитывалось 567 компаний. В Москве немного меньше - 534; в Башкирии, занимающей в рейтинге третье место, таких организаций 445, в Краснодарском крае и Татарстане - 369 и 322 соответственно. А меньше всего производителей мяса в Чукотском автономном округе: сейчас там действуют лишь четыре такие компании. В антирейтинге также Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область: в них, по данным на этот же период, работают 4 и 5 производителей мяса.
https://ria.ru/20240101/poshliny-1919302527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, бельгия, нидерланды
Экономика, Россия, Бельгия, Нидерланды
Эксперты оценили состояние мясоперерабатывающей отрасли
Эксперты: число мясопереработчиков в России вернулось к доковидным уровням
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Рынок мясопереработки завершил 2023 год восстановлением числа производителей до доковидных уровней - их количество стало увеличиваться с января 2022 года и в конце текущего года почти вернулось к допандемийным значениям, следует из подготовленных для РИА Новости расчетов аналитиков сервиса для ведения бизнеса "Контур.Фокус".
Согласно экспертным расчетам, с января 2021 по декабрь 2023 число организаций, которые занимаются производством мясной продукции, уменьшилось на 1,3% - до 10219 компаний со 10352. Снижение числа мясоперерабочиков длилось в течение всего 2021 года, минимальная отметка в 9864 компании фиксировалась в декабре 2021 года.
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"Если посмотреть на динамику, то можно заметить, что с начала 2021 года по начало 2022 года отрасль претерпевала сильный упадок, но уже с января 2022 года количество производителей мяса стало неуклонно расти. Причина очевидна: ковид подкосил многие отрасли, в том числе и эту", - пояснил эксперт "Контур.Фокуса" Антон Яковлев.
Он считает, что быстрому восстановлению рынка после коронавирусного периода с большой вероятностью способствовали санкции в отношении России
. "Изначально казалось, что санкции, наоборот, сильно ударят по отрасли мясной продукции, так как импорт крупного рогатого скота из-за рубежа полностью закрылся: прекратились поставки из Бельгии
, Нидерландов
, Южной Америки
и других стран. Однако российский сектор животноводства был к этому готов: когда в отношении России начали вводить санкции, в стране уже активно развивались фермы по выращиванию своих "элитных" пород мясных животных и птиц", - говорит Яковлев.
Данные сервиса показывают, что самые популярные виды деятельности в этой сфере - производство сырого мяса из животных и птиц, консервов, а также производство соленого, вареного, запеченого, копченого и прочего мяса. К примеру, мясо животных в декабре 2023 года производили 37,6% компаний из общего числа, консервы - 22,3%, а мясо, прошедшее разные виды переработки - только 9%.
Растет число производителей полуфабрикатов: в 2021 году они занимали 5,8% от общего числа производителей, но в 2023 году - уже 8%, прибавив в доле 2,2 процентного пункта. А доли предпринимателей и компаний в отрасли производства мяса практически одинаковые: в январе 2021 года юрлиц насчитывалось 56,9%, в декабре 2023 года 53% от общего объема рынка.
"Тренд в отрасли отражает ситуацию в бизнесе в целом, когда число ИП подрастает, а доля юрлиц снижается. Но в этом сегменте производителей картина любопытная - доли снижения и роста разных организационно-правовых форм совпадают. Это позволяет предположить, что "переток" обусловлен выбором более льготного режима для бизнеса", - считают эксперты.
Регионом-лидером по количеству организаций, производящих мясо, является Московская область
: здесь в декабре 2023 года насчитывалось 567 компаний. В Москве
немного меньше - 534; в Башкирии, занимающей в рейтинге третье место, таких организаций 445, в Краснодарском крае
и Татарстане - 369 и 322 соответственно.
А меньше всего производителей мяса в Чукотском автономном округе
: сейчас там действуют лишь четыре такие компании. В антирейтинге также Ненецкий автономный округ
и Еврейская автономная область
: в них, по данным на этот же период, работают 4 и 5 производителей мяса.
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