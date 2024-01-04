https://ria.ru/20240104/mobilizatsiya-1919718097.html

Военное руководство Украины хочет усилить мобилизацию, сообщили в Раде

Военное руководство Украины хочет усилить мобилизацию, сообщили в Раде - РИА Новости, 04.01.2024

Военное руководство Украины хочет усилить мобилизацию, сообщили в Раде

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный считают необходимым усилить мобилизацию в стране, сообщил депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T16:30

2024-01-04T16:30

2024-01-04T17:29

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный считают необходимым усилить мобилизацию в стране, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко."Комитет по национальной безопасности начал рассматривать закон о мобилизации. Сегодня на заседании были Залужный и Умеров. Они подчеркнули, что усиление мобилизации — это объективная составляющая войны. Не будет усиления — некому будет защищать государство", — написал он в Telegram-канале. По словам Гончаренко, парламентарии готовы дорабатывать законопроект и вносить изменения, исключающие антиконституционные положения. Он отметил, что эту инициативу планируют подробно рассмотреть в ближайшие три дня. Депутат напомнил, что 8 января истекает срок подачи альтернативных законопроектов. "После этого комитет по нацбезопасности должен принять решение, которое он рекомендует Раде. Он может рекомендовать отклонить все законопроекты, принять один из них или на их базе сделать новый комитетский законопроект и предложить Раде в первом чтении принять его", — резюмировал парламентарий. Ранее украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда спорных вопросов. При этом отмечалось, что принять документ в Верховной раде планируют до конца января — начала февраля 2024 года. В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце месяца киевские власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также все военнообязанные в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения должны будут прибыть в военкомат независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240104/udary-1919715384.html

https://ria.ru/20240104/uklonenie-1919698495.html

https://ria.ru/20240104/ukraina-1919641212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины, верховная рада украины, forbes