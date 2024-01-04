https://ria.ru/20240104/mariupol-1919650056.html

В Минобороны рассказали, сколько мин обезвредили в Мариуполе за три месяца

В Минобороны рассказали, сколько мин обезвредили в Мариуполе за три месяца - РИА Новости, 04.01.2024

В Минобороны рассказали, сколько мин обезвредили в Мариуполе за три месяца

Российские саперы за три месяца обезвредили в Мариуполе и прилегающих к городу населенных пунктах две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, оставленных РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T05:10

2024-01-04T05:10

2024-01-04T05:10

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские саперы за три месяца обезвредили в Мариуполе и прилегающих к городу населенных пунктах две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, оставленных украинскими войсками, сообщили в Минобороны России. "Специалисты сводного отряда разминирования Вооруженных сил Российской Федерации в ежесуточном режиме осуществляет поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов в рамках мероприятий по разминированию города Мариуполя и прилегающих к нему населенных пунктов. За три последних месяца... саперы обезвредили две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, которые оставили после себя ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что перед выходом на поиск мин саперы надевают специальный костюм с усиленной кевларовой защитой. Вся амуниция весит почти 30 килограммов. Часто специалистов по разминированию вызывают местные жители, которые находят у себя во дворах или в квартирах опасные предметы. Обнаруженные боеприпасы утилизируют на закрытом полигоне методом подрыва. Причем взрывоопасные предметы саперы раскладывают в глубокой яме таким образом, чтобы самые опасные боевые элементы ушли в землю. Как рассказал помощник начальника сводного отряда разминирования с позывным "Грек", в один из дней они уничтожили около 70 взрывоопасных предметов. По словам сапера с позывным "Дунай", при проведении сплошной очистки местности в пригороде Мариуполя были обнаружены два гранатомета, два выстрела от РПГ, динамическая защита, взрыватели, сигнальные мины, кассетные боеприпасы, две гранаты - оборонительная и наступательная.

https://ria.ru/20231215/sapery-1915936540.html

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мариуполь, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность