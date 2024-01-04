Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали, сколько мин обезвредили в Мариуполе за три месяца - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/mariupol-1919650056.html
В Минобороны рассказали, сколько мин обезвредили в Мариуполе за три месяца
В Минобороны рассказали, сколько мин обезвредили в Мариуполе за три месяца - РИА Новости, 04.01.2024
В Минобороны рассказали, сколько мин обезвредили в Мариуполе за три месяца
Российские саперы за три месяца обезвредили в Мариуполе и прилегающих к городу населенных пунктах две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, оставленных РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T05:10
2024-01-04T05:10
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782375294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c460ac1260441cb93730e86cbc0a0788.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские саперы за три месяца обезвредили в Мариуполе и прилегающих к городу населенных пунктах две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, оставленных украинскими войсками, сообщили в Минобороны России. "Специалисты сводного отряда разминирования Вооруженных сил Российской Федерации в ежесуточном режиме осуществляет поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов в рамках мероприятий по разминированию города Мариуполя и прилегающих к нему населенных пунктов. За три последних месяца... саперы обезвредили две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, которые оставили после себя ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что перед выходом на поиск мин саперы надевают специальный костюм с усиленной кевларовой защитой. Вся амуниция весит почти 30 килограммов. Часто специалистов по разминированию вызывают местные жители, которые находят у себя во дворах или в квартирах опасные предметы. Обнаруженные боеприпасы утилизируют на закрытом полигоне методом подрыва. Причем взрывоопасные предметы саперы раскладывают в глубокой яме таким образом, чтобы самые опасные боевые элементы ушли в землю. Как рассказал помощник начальника сводного отряда разминирования с позывным "Грек", в один из дней они уничтожили около 70 взрывоопасных предметов. По словам сапера с позывным "Дунай", при проведении сплошной очистки местности в пригороде Мариуполя были обнаружены два гранатомета, два выстрела от РПГ, динамическая защита, взрыватели, сигнальные мины, кассетные боеприпасы, две гранаты - оборонительная и наступательная.
https://ria.ru/20231215/sapery-1915936540.html
мариуполь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782375294_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ef36ea8f1a78dc01de04f7feb527383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Минобороны рассказали, сколько мин обезвредили в Мариуполе за три месяца

Саперы очистили Мариуполь и пригороды от двух тыс неразорвавшихся снарядов и мин

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСаперы Вооруженных сил РФ выносят боеприпасы из здания в Левобережном районе Мариуполя, где была оборудована позиция ВСУ
Саперы Вооруженных сил РФ выносят боеприпасы из здания в Левобережном районе Мариуполя, где была оборудована позиция ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Саперы Вооруженных сил РФ выносят боеприпасы из здания в Левобережном районе Мариуполя, где была оборудована позиция ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские саперы за три месяца обезвредили в Мариуполе и прилегающих к городу населенных пунктах две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, оставленных украинскими войсками, сообщили в Минобороны России.
«
"Специалисты сводного отряда разминирования Вооруженных сил Российской Федерации в ежесуточном режиме осуществляет поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов в рамках мероприятий по разминированию города Мариуполя и прилегающих к нему населенных пунктов. За три последних месяца... саперы обезвредили две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, которые оставили после себя ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед выходом на поиск мин саперы надевают специальный костюм с усиленной кевларовой защитой. Вся амуниция весит почти 30 килограммов. Часто специалистов по разминированию вызывают местные жители, которые находят у себя во дворах или в квартирах опасные предметы.
Обнаруженные боеприпасы утилизируют на закрытом полигоне методом подрыва. Причем взрывоопасные предметы саперы раскладывают в глубокой яме таким образом, чтобы самые опасные боевые элементы ушли в землю.
Как рассказал помощник начальника сводного отряда разминирования с позывным "Грек", в один из дней они уничтожили около 70 взрывоопасных предметов.
По словам сапера с позывным "Дунай", при проведении сплошной очистки местности в пригороде Мариуполя были обнаружены два гранатомета, два выстрела от РПГ, динамическая защита, взрыватели, сигнальные мины, кассетные боеприпасы, две гранаты - оборонительная и наступательная.
Мина - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Саперы ежедневно обезвреживают боеприпасы на подступах к Артемовску
15 декабря 2023, 04:03
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала