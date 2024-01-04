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В Ливане при израильском обстреле погибли четыре человека, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
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01:30 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/livan-1919642492.html
В Ливане при израильском обстреле погибли четыре человека, сообщают СМИ
В Ливане при израильском обстреле погибли четыре человека, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
В Ливане при израильском обстреле погибли четыре человека, сообщают СМИ
Четыре человека погибли в городе Эн-Накура на юге Ливана в результате израильского обстрела, сообщил ливанский телеканал Al Jadeed. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T01:30
2024-01-04T01:30
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 4 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли в городе Эн-Накура на юге Ливана в результате израильского обстрела, сообщил ливанский телеканал Al Jadeed. По данным телеканала, жертвами удара по дому в Эн-Накуре стали четыре человека, включая должностное лицо ливанского шиитского движения "Хезболла". Также телеканал отмечает, что есть раненые среди мирных жителей. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240104/gaza-1919639636.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане при израильском обстреле погибли четыре человека, сообщают СМИ

Al Jadeed: на юге Ливана при израильском обстреле погибли четыре человека

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 4 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли в городе Эн-Накура на юге Ливана в результате израильского обстрела, сообщил ливанский телеканал Al Jadeed.
По данным телеканала, жертвами удара по дому в Эн-Накуре стали четыре человека, включая должностное лицо ливанского шиитского движения "Хезболла". Также телеканал отмечает, что есть раненые среди мирных жителей.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Газе рассказали, сколько Израиль сбросил ракет и бомб
00:54
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
 
В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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