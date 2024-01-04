https://ria.ru/20240104/livan-1919642492.html

В Ливане при израильском обстреле погибли четыре человека, сообщают СМИ

В Ливане при израильском обстреле погибли четыре человека, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.01.2024

В Ливане при израильском обстреле погибли четыре человека, сообщают СМИ

Четыре человека погибли в городе Эн-Накура на юге Ливана в результате израильского обстрела, сообщил ливанский телеканал Al Jadeed. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T01:30

2024-01-04T01:30

2024-01-04T01:30

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 4 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли в городе Эн-Накура на юге Ливана в результате израильского обстрела, сообщил ливанский телеканал Al Jadeed. По данным телеканала, жертвами удара по дому в Эн-Накуре стали четыре человека, включая должностное лицо ливанского шиитского движения "Хезболла". Также телеканал отмечает, что есть раненые среди мирных жителей. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20240104/gaza-1919639636.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году