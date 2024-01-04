https://ria.ru/20240104/kosmos-1919659380.html

Эксперты рассказали о проблеме космического мусора

Эксперты рассказали о проблеме космического мусора - РИА Новости, 04.01.2024

Эксперты рассказали о проблеме космического мусора

Создание международной нормативно-правовой базы для урегулирования проблемы космического мусора необходимо, но маловероятно в текущих условиях, что оставляет... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T09:06

2024-01-04T09:06

2024-01-04T09:06

наука

космос - риа наука

земля

луна

европейское космическое агентство

наса

университет джорджа вашингтона

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596175712_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_78416579586908faf89115dc44daf3fd.jpg

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Создание международной нормативно-правовой базы для урегулирования проблемы космического мусора необходимо, но маловероятно в текущих условиях, что оставляет данный вопрос на откуп отдельных государств, считают опрошенные РИА Новости эксперты. По информации НАСА, на орбите земли находится более девяти тысяч тонн мусора, включая фрагменты выведенных из эксплуатации космических аппаратов, части ракет, спутников, а также отходы с Международной космической станции. Европейское космическое агентство сообщает о более 30 тысячах фрагментов космического мусора размером более десяти сантиметров. Больше половины из них находятся на низкой околоземной орбите Земли. На фоне бума космической отрасли и рекордного числа пусков в 2023 году проблема космического мусора приобрела особую актуальность, так как большую часть новых спутников запускают на те же самые орбиты, создавая риск столкновений как для самих спутников, так и для пилотируемых кораблей. Говоря о проблеме утилизации космического мусора, профессор международных отношений и политики в области космоса Школы международных отношений Эллиотта при Университете Джорджа Вашингтона Генри Хертцфельд заметил, что имеющиеся соглашения содержат принципы и основы сотрудничества государств в освоении космоса, предотвращения вредоносного вмешательства в космические программы других государств и устанавливают юридическую ответственность, наступающую при наличии вины. Соглашения, однако, не регламентируют как национальным законодательствам следует реализовывать данные принципы и обеспечивать их выполнение. "На данный момент не существует международной организации, которая бы могла обеспечить соблюдение какой-либо нормативно-правовой базы касательно космического мусора. Учитывая нынешнюю геополитическую обстановку, создание такой организации маловероятно. Для сколько-нибудь значимого результата государствам прежде самим необходимо выработать нормативно-правовую базу по проблеме космического мусора", - сказал Хертцфельд. Эксперт также отметил что самую большую проблему на фоне развития коммерческой космической деятельности представляют небольшие группировки низкоорбитальных спутников. Вместе с тем, космические компании пытаются минимизировать объемы производимого мусора в целях соблюдения требований своего правительства, а также для успешного выполнения собственных задач и сохранения космоса пригодным для освоения. Почетный профессор кафедры географии и института изучения Земли и космоса Университета Западного Онтарио Филипп Стук считает, что ответственность за орбитальные космические объекты лежит на государствах, которые их запускали. По мнению эксперта, это применимо и к коммерческим пускам, так как они проводятся под контролем государства, которое несет ответственность за деятельность компании-оператора. "Что будет, если старая ракета столкнется с новым спутником? Я не знаю, как решать подобные вопросы. Компания или государство, которые захотят запустить спутник для удаления мусора с орбиты, с правовой точки зрения не могут воздействовать на объект, принадлежащий другому государству. Возможно, необходимо выработать соглашение, которое позволить удалять любой космический мусор, представляющий угрозу, в случае отсутствия возражений со стороны владельца объекта", - заявил эксперт. Отвечая на вопрос об оптимальном методе ограничения объемов орбитального мусора, а также о технологиях в этой области, Стук предположил, что прежде всего следует стараться не допускать образования мусора. Он отметил, что сейчас зачастую верхняя ступень ракеты выводится с орбиты: некоторые отправляются на отдаленную орбиту, Луну, солнечную орбиту или сгорают в атмосфере Земли. "Сгорание в атмосфере долгое время считалось действенным способом утилизации, но недавно появились предположение, что в результате в верхней части атмосферы остаются небольшие частицы, и это не совсем хорошо... Опция с солнечной орбитой - тоже не лучшее решение, потому что в таком случае мусор никуда не исчезает. Спустя несколько лет он возвращается и курсирует в системе Земля - Луна", - объяснил Стук. Эксперт считает, что лучшим решением будет разбить фрагменты о поверхность Луны, чтобы навсегда убрать их из космического пространства, сделав их таким образом полезными для лунной промышленности в будущем. Профессор астрофизики и космической науки Лестерского университета Мартин Барстоу выразил сомнения по поводу того, что проблему можно решить с помощью технологий. По его мнению, человечество еще не скоро сможет систематически и безопасно избавляться даже от небольшого количества космического мусора, несмотря на быстрорастущее количество объектов на орбите. "Возможно, потребуется ввести некоторые ограничения относительно того, что отдельная компания или государство могут запускать в космос. На данный момент вопрос слабо проработан с юридической точки зрения, и контроль отдан организациям, ответственным за пуски в том или государстве. Сотрудничество между ними будет иметь важное значение для того, чтобы юрисдикции не выходили за рамки того, что принято считать международными нормами", - сказал Барстоу. Учитывая сложность выработки международного соглашения в ООН и время, необходимое для его реализации на практике, эксперт не ожидает продвижения в этом вопросе. "Мне кажется, что одним из способов внедрить какой-то контроль в этой области могли бы послужить финансовые механизмы, такие как страхование и материальная ответственность. Однако, еще раз, необходимо согласие международного сообщества относительного того, как это все будет происходить", - отметил Барстоу.

https://ria.ru/20231002/musor-1900003929.html

https://ria.ru/20231110/progress-1908752297.html

земля

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, луна, европейское космическое агентство, наса, университет джорджа вашингтона