https://ria.ru/20240104/klinton-1919651582.html

Экс-президент США Билл Клинтон фигурирует в деле Эпстина

Экс-президент США Билл Клинтон фигурирует в деле Эпстина - РИА Новости, 04.01.2024

Экс-президент США Билл Клинтон фигурирует в деле Эпстина

Экс-президент США Билл Клинтон фигурирует в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T06:09

2024-01-04T06:09

2024-01-04T06:09

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон фигурирует в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, про бывшего американского лидера свидетель говорила, что тот "любит молоденьких девушек", следует из судебного документа. Как говорится в опубликованном документе, подруга Эпстина Гилейн Максвелл, которую осудили за пособничество в принуждении к проституции, "упоминала тесные личные связи Клинтона и Эпстина". В документе Клинтон назван "ключевым человеком, который может предоставить информацию о своих тесных взаимоотношениях с Эпстином". По данным одного из протоколов, свидетель по делу на вопрос о том, говорил ли Эпстин когда-либо о Клинтоне, заявила: "Он однажды сказал, что Клинтон любит молодых, имея в виду девушек". При этом правозащитница Вирджиния Джуффре, заявлявшая, что в молодости пострадала от действий Эпстина, говорила, что слышала от Максвелл, как та лично летала на вертолете с Клинтоном на остров финансиста. Сама Джуффре, однако, эти слова не подтвердила, подчеркнув, что Максвелл была склонна к фантазированию. Кроме того, один из свидетелей указывает, что присутствовал при общении Эпстина, Максвелл, британского принца Эндрю и Джуффре, которая спустя годы заявила, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Другой свидетель утверждает, что принц Эндрю был на острове Эпстина. В ходатайстве неназванной женщины о подключении к гражданскому иску говорится, что принц Эндрю получил к ней доступ в результате посредничества Максвелл. Пребывание Клинтона на посту президента США (1993 - 2001 годы) ознаменовалось громким скандалом в 1998 году, когда был обнародован факт сексуальных отношений с ним 22-летней сотрудницы Белого дома Моники Левински. Новость о публикации списка ранее вызвала общественный интерес, поскольку дело Эпстина породило многочисленные теории заговора о возможной причастности богатых и влиятельных лиц к сутенерству. Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20230522/shantazh-1873374509.html

https://ria.ru/20210827/tyurma-1747444545.html

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в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), билл клинтон, моника левински