https://ria.ru/20240104/kitay-1919685672.html

МИД Китая осудил провокации США и Филиппин в Южно-Китайском море

МИД Китая осудил провокации США и Филиппин в Южно-Китайском море - РИА Новости, 04.01.2024

МИД Китая осудил провокации США и Филиппин в Южно-Китайском море

Китай призывает США и Филиппины прекратить безответственные действия в Южно-Китайском море, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:12

2024-01-04T12:12

2024-01-04T12:12

в мире

сша

филиппины

китай

народно-освободительная армия китая

постоянная палата третейского суда

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ПЕКИН, 4 янв – РИА Новости. Китай призывает США и Филиппины прекратить безответственные действия в Южно-Китайском море, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Военные провокации с целью демонстрации силы Филиппин и США в Южно-Китайском море не идут на пользу управлению ситуацией на море, а также вопросам, связанным с морскими спорами. Мы настоятельно призываем соответствующие страны прекратить безответственные действия и по-настоящему уважать усилия стран региона по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море", - сказал Ван Вэньбинь. Он также отметил, что Китай продолжит решительно защищать свой суверенитет, морские права и интересы, а также активно поддерживать мир и спокойствие в регионе. Накануне Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сообщила о проведении плановых патрулирований в Южно-Китайском море 3-4 января, а также заявила о готовности защищать свои морские интересы после сообщений о совместном патрулировании Филиппин и США. Ранее в среду национальное новостное агентство Филиппин со ссылкой на силы обороны страны сообщило, что Филиппины и США начали двухдневное совместное патрулирование в Южно-Китайском море. В своем заявлении в среду глава департамента по связям с общественностью филиппинской армии Ксеркс Тринидад сообщил, что двухдневное двустороннее мероприятие будет включать совместное патрулирование и отработку маневров. Тринидад добавил, что филиппинские военные задействовали четыре корабля ВМС страны, поисково-спасательный вертолет, а также вертолет, способный вести противолодочную оборону. США привлекли для учений четыре корабля ВМС - авианосец, крейсер, два эсминца, а также несколько боевых самолетов. КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20231204/kitay-1913579940.html

https://ria.ru/20231222/kitay-1917376352.html

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филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, филиппины, китай, народно-освободительная армия китая, постоянная палата третейского суда