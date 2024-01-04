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СМИ сообщили о последствиях кибератаки на "Киевстар" - РИА Новости, 05.01.2024
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11:22 04.01.2024 (обновлено: 00:17 05.01.2024)
https://ria.ru/20240104/kiberataka-1919680589.html
СМИ сообщили о последствиях кибератаки на "Киевстар"
СМИ сообщили о последствиях кибератаки на "Киевстар" - РИА Новости, 05.01.2024
СМИ сообщили о последствиях кибератаки на "Киевстар"
Практически все, включая тысячи виртуальных серверов, было разрушено в результате кибератаки на украинского оператора связи "Киевстар", передает агентство... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-04T11:22
2024-01-05T00:17
в мире
технологии
киевстар
служба безопасности украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Практически все, включая тысячи виртуальных серверов, было разрушено в результате кибератаки на украинского оператора связи "Киевстар", передает агентство Рейтер со ссылкой на начальника департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка."Атака уничтожила "практически все", включая тысячи виртуальных серверов и ПК", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на Витюка, который дал ему интервью. Ранее глава компании Александр Комаров заявлял, что около 40% инфраструктуры украинского оператора связи "Киевстар" было разрушено в результате кибератаки. По его словам, "Киевстар" обратился в суд с иском о вмешательстве в работу сети, в результате которого нанесен ущерб на "миллиарды гривен".Сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора.
https://ria.ru/20231225/itogi-1917852433.html
https://ria.ru/20231229/kiberataki-1919034569.html
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в мире, технологии, киевстар, служба безопасности украины
В мире, Технологии, Киевстар, Служба безопасности Украины
СМИ сообщили о последствиях кибератаки на "Киевстар"

Глава департамента СБУ Витюк назвал атаку хакеров на "Киевстар" катастрофой

© РИА НовостиСайт украинского сотового оператора "Киевстар"
Сайт украинского сотового оператора Киевстар - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости
Сайт украинского сотового оператора "Киевстар". Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Практически все, включая тысячи виртуальных серверов, было разрушено в результате кибератаки на украинского оператора связи "Киевстар", передает агентство Рейтер со ссылкой на начальника департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка.
"Атака уничтожила "практически все", включая тысячи виртуальных серверов и ПК", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на Витюка, который дал ему интервью.
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Итоги года в IT: импортозамещение, кибератаки и искусственный интеллект
25 декабря 2023, 09:37
Ранее глава компании Александр Комаров заявлял, что около 40% инфраструктуры украинского оператора связи "Киевстар" было разрушено в результате кибератаки. По его словам, "Киевстар" обратился в суд с иском о вмешательстве в работу сети, в результате которого нанесен ущерб на "миллиарды гривен".
Сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора.
Программист за компьютером
Эксперты: большинство кибератак в 2023 году приходилось на госорганизации
29 декабря 2023, 19:07
 
В миреТехнологииКиевстарСлужба безопасности Украины
 
 
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