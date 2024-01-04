https://ria.ru/20240104/kiberataka-1919680589.html

СМИ сообщили о последствиях кибератаки на "Киевстар"

СМИ сообщили о последствиях кибератаки на "Киевстар" - РИА Новости, 05.01.2024

СМИ сообщили о последствиях кибератаки на "Киевстар"

Практически все, включая тысячи виртуальных серверов, было разрушено в результате кибератаки на украинского оператора связи "Киевстар", передает агентство... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-04T11:22

2024-01-04T11:22

2024-01-05T00:17

в мире

технологии

киевстар

служба безопасности украины

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Практически все, включая тысячи виртуальных серверов, было разрушено в результате кибератаки на украинского оператора связи "Киевстар", передает агентство Рейтер со ссылкой на начальника департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка."Атака уничтожила "практически все", включая тысячи виртуальных серверов и ПК", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на Витюка, который дал ему интервью. Ранее глава компании Александр Комаров заявлял, что около 40% инфраструктуры украинского оператора связи "Киевстар" было разрушено в результате кибератаки. По его словам, "Киевстар" обратился в суд с иском о вмешательстве в работу сети, в результате которого нанесен ущерб на "миллиарды гривен".Сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора.

https://ria.ru/20231225/itogi-1917852433.html

https://ria.ru/20231229/kiberataki-1919034569.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, киевстар, служба безопасности украины