https://ria.ru/20240104/kazakhstan-1919677604.html

В Казахстане при ЧП с автобусом близ шахты погибли два человека

В Казахстане при ЧП с автобусом близ шахты погибли два человека - РИА Новости, 04.01.2024

В Казахстане при ЧП с автобусом близ шахты погибли два человека

В Павлодарской области Казахстана вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя людьми, двое из них погибли, сообщили... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:58

2024-01-04T10:58

2024-01-04T10:58

казахстан

павлодарская область

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753967093_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_46f89730f40e5e9000b6e8e865decea4.jpg

АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. В Павлодарской области Казахстана вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя людьми, двое из них погибли, сообщили в Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Ранее департамент по ЧС Павлодарской области сообщил, что ночью четвертого января на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство провалился автобус с четырьмя людьми - тремя спасателями и водителем. "С прискорбием сообщаем, что силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по их подъему на поверхность. Автобус не обнаружен, поиски продолжаются", - говорится в сообщении штаба. По данным ДЧС, из шахты эвакуировали 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет. В аварийно-спасательных работах задействованы 44 человека.

https://ria.ru/20230828/dtp-1892638462.html

https://ria.ru/20231211/kazakhstan-1915042680.html

казахстан

павлодарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, павлодарская область, в мире