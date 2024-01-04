Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане при ЧП с автобусом близ шахты погибли два человека - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/kazakhstan-1919677604.html
В Казахстане при ЧП с автобусом близ шахты погибли два человека
В Казахстане при ЧП с автобусом близ шахты погибли два человека - РИА Новости, 04.01.2024
В Казахстане при ЧП с автобусом близ шахты погибли два человека
В Павлодарской области Казахстана вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя людьми, двое из них погибли, сообщили... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:58
2024-01-04T10:58
казахстан
павлодарская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753967093_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_46f89730f40e5e9000b6e8e865decea4.jpg
АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. В Павлодарской области Казахстана вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя людьми, двое из них погибли, сообщили в Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Ранее департамент по ЧС Павлодарской области сообщил, что ночью четвертого января на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство провалился автобус с четырьмя людьми - тремя спасателями и водителем. "С прискорбием сообщаем, что силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по их подъему на поверхность. Автобус не обнаружен, поиски продолжаются", - говорится в сообщении штаба. По данным ДЧС, из шахты эвакуировали 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет. В аварийно-спасательных работах задействованы 44 человека.
https://ria.ru/20230828/dtp-1892638462.html
https://ria.ru/20231211/kazakhstan-1915042680.html
казахстан
павлодарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753967093_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d7ade9d1d31fe38c9763c3fb60bcc43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, павлодарская область, в мире
Казахстан, Павлодарская область, В мире
В Казахстане при ЧП с автобусом близ шахты погибли два человека

В Казахстане при ЧП с автобусом около шахты Майкаинского рудника погибли двое

© Depositphotos.com / LyazaTretyakovaАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Depositphotos.com / LyazaTretyakova
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. В Павлодарской области Казахстана вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя людьми, двое из них погибли, сообщили в Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.
Ранее департамент по ЧС Павлодарской области сообщил, что ночью четвертого января на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство провалился автобус с четырьмя людьми - тремя спасателями и водителем.
ДТП в Актюбинской области на западе Казахстана - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
В ДТП на западе Казахстана погиб россиянин
28 августа 2023, 12:36
"С прискорбием сообщаем, что силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по их подъему на поверхность. Автобус не обнаружен, поиски продолжаются", - говорится в сообщении штаба.
По данным ДЧС, из шахты эвакуировали 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет. В аварийно-спасательных работах задействованы 44 человека.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
В Казахстане обрушилось здание из-за взрыва газа
11 декабря 2023, 12:28
 
КазахстанПавлодарская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала