https://ria.ru/20240104/kazakhstan-1919677604.html
В Казахстане при ЧП с автобусом близ шахты погибли два человека
В Казахстане при ЧП с автобусом близ шахты погибли два человека - РИА Новости, 04.01.2024
В Казахстане при ЧП с автобусом близ шахты погибли два человека
В Павлодарской области Казахстана вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя людьми, двое из них погибли, сообщили... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:58
2024-01-04T10:58
2024-01-04T10:58
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АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. В Павлодарской области Казахстана вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя людьми, двое из них погибли, сообщили в Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Ранее департамент по ЧС Павлодарской области сообщил, что ночью четвертого января на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство провалился автобус с четырьмя людьми - тремя спасателями и водителем. "С прискорбием сообщаем, что силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по их подъему на поверхность. Автобус не обнаружен, поиски продолжаются", - говорится в сообщении штаба. По данным ДЧС, из шахты эвакуировали 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет. В аварийно-спасательных работах задействованы 44 человека.
https://ria.ru/20230828/dtp-1892638462.html
https://ria.ru/20231211/kazakhstan-1915042680.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казахстан, павлодарская область, в мире
Казахстан, Павлодарская область, В мире
В Казахстане при ЧП с автобусом близ шахты погибли два человека
В Казахстане при ЧП с автобусом около шахты Майкаинского рудника погибли двое
АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. В Павлодарской области Казахстана вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя людьми, двое из них погибли, сообщили в Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.
Ранее департамент по ЧС Павлодарской области сообщил, что ночью четвертого января на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство провалился автобус с четырьмя людьми - тремя спасателями и водителем.
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"С прискорбием сообщаем, что силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по их подъему на поверхность. Автобус не обнаружен, поиски продолжаются", - говорится в сообщении штаба.
По данным ДЧС, из шахты эвакуировали 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет. В аварийно-спасательных работах задействованы 44 человека.
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