https://ria.ru/20240104/kanal-1919668402.html

В Казахстане объяснили прекращение вещания Первого канала

В Казахстане объяснили прекращение вещания Первого канала - РИА Новости, 04.01.2024

В Казахстане объяснили прекращение вещания Первого канала

Первый канал и другие телеканалы Цифрового телесемейства Первого исключили из сетки казахстанского оператора TVCOM из-за задолженности оператора за вещание в... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:24

2024-01-04T10:24

2024-01-04T15:35

медиа - общество

казахстан

первый канал. всемирная сеть

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АСТАНА, 4 янв — РИА Новости. Первый канал и другие телеканалы Цифрового телесемейства Первого исключили из сетки казахстанского оператора TVCOM из-за задолженности оператора за вещание в 2023 году, сообщила официальный представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть" в республике Ирина Калашникова. "Данное решение экономическое, а не политическое. <...> Оператор не платил за вещание в 2023 году и остался должен за несколько месяцев вещания в 2022 году", — приводит ее слова пресс-служба компании.Цифровое телесемейство и Первый канал продолжают вещать в стране на ресурсах крупнейших операторов связи. "Мы готовы возобновить переговоры о сотрудничестве при 100%-ном погашении задолженности оператора", — добавили в компании.Оператор платного спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM исключил из сетки вещания несколько российских телеканалов, объяснив это решение сокращением доли "зарубежных каналов с новостным информационным нарративом, заменяя их рейтинговыми телеканалами развлекательного, фильмового и познавательного характера, в том числе казахстанскими".

https://ria.ru/20240101/efir-1919303287.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, казахстан, первый канал. всемирная сеть