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В Казахстане объяснили прекращение вещания Первого канала - РИА Новости, 04.01.2024
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10:24 04.01.2024 (обновлено: 15:35 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/kanal-1919668402.html
В Казахстане объяснили прекращение вещания Первого канала
В Казахстане объяснили прекращение вещания Первого канала - РИА Новости, 04.01.2024
В Казахстане объяснили прекращение вещания Первого канала
Первый канал и другие телеканалы Цифрового телесемейства Первого исключили из сетки казахстанского оператора TVCOM из-за задолженности оператора за вещание в... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:24
2024-01-04T15:35
медиа - общество
казахстан
первый канал. всемирная сеть
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АСТАНА, 4 янв — РИА Новости. Первый канал и другие телеканалы Цифрового телесемейства Первого исключили из сетки казахстанского оператора TVCOM из-за задолженности оператора за вещание в 2023 году, сообщила официальный представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть" в республике Ирина Калашникова. &quot;Данное решение экономическое, а не политическое. &lt;...&gt; Оператор не платил за вещание в 2023 году и остался должен за несколько месяцев вещания в 2022 году&quot;, — приводит ее слова пресс-служба компании.Цифровое телесемейство и Первый канал продолжают вещать в стране на ресурсах крупнейших операторов связи. "Мы готовы возобновить переговоры о сотрудничестве при 100%-ном погашении задолженности оператора", — добавили в компании.Оператор платного спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM исключил из сетки вещания несколько российских телеканалов, объяснив это решение сокращением доли "зарубежных каналов с новостным информационным нарративом, заменяя их рейтинговыми телеканалами развлекательного, фильмового и познавательного характера, в том числе казахстанскими".
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медиа - общество, казахстан, первый канал. всемирная сеть
Медиа - Общество, Казахстан, Первый канал. Всемирная сеть
В Казахстане объяснили прекращение вещания Первого канала

Прекращение вещания Первого канала в Казахстане связано с долгами TVCOM

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБаннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Баннер Первого канала на здании телецентра "Останкино". Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 янв — РИА Новости. Первый канал и другие телеканалы Цифрового телесемейства Первого исключили из сетки казахстанского оператора TVCOM из-за задолженности оператора за вещание в 2023 году, сообщила официальный представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть" в республике Ирина Калашникова.
«

"Данное решение экономическое, а не политическое. <...> Оператор не платил за вещание в 2023 году и остался должен за несколько месяцев вещания в 2022 году", — приводит ее слова пресс-служба компании.

Цифровое телесемейство и Первый канал продолжают вещать в стране на ресурсах крупнейших операторов связи.
"Мы готовы возобновить переговоры о сотрудничестве при 100%-ном погашении задолженности оператора", — добавили в компании.
Оператор платного спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM исключил из сетки вещания несколько российских телеканалов, объяснив это решение сокращением доли "зарубежных каналов с новостным информационным нарративом, заменяя их рейтинговыми телеканалами развлекательного, фильмового и познавательного характера, в том числе казахстанскими".
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