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В Крыму назвали издевательством номер украинской студии про переселенцев - РИА Новости, 04.01.2024
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16:30 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/izdevatelstvo-1919718263.html
В Крыму назвали издевательством номер украинской студии про переселенцев
В Крыму назвали издевательством номер украинской студии про переселенцев - РИА Новости, 04.01.2024
В Крыму назвали издевательством номер украинской студии про переселенцев
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала издевательством над русскоязычными жителями номер украинской студии "Квартал 95" про переселенцев из... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T16:30
2024-01-04T16:30
в мире
украина
анастасия гридчина
херсонская область
россия
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала издевательством над русскоязычными жителями номер украинской студии "Квартал 95" про переселенцев из Херсонской области. "Студия "Квартал-95" — украинская компания по созданию юмористических и концертных программ. Одним из ее основателей был Владимир Зеленский. "Подельники Зеленского из студии "Квартал 95" просто глумятся и издеваются над русскоязычными жителями Херсонской области", - сказала Гридчина РИА Новости. По ее словам, в новогоднем номере студия "Квартал 95" унизительно высмеяла девушку из Скадовска Херсонской области, которая переехала жить в Закарпатье и по сюжету пытается говорить по-украински, хотя сама является русскоязычной, как и большинство жителей центральной и восточной Украины. "В этой истории важен контраст. В России права и свободы каждого народа находятся на особом уважении, а развитие языков строго соблюдается, в то время как в Украине горе-юмористы позволяют себе шутки в отношении жестоко убитых киевским режимом детей Донбасса, шутки над переселенцами, над русским языком", - подчеркнула Гридчина. По ее словам, жители Херсонской области и других новых субъектов Российской Федерации, уехавшие в свое время на Украину, могут вернуться на свою малую родину и жить в стране, где у них есть возможность говорить как на русском, так и на украинском, а также на других языках народов России.
https://ria.ru/20240104/voyna-1919649191.html
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в мире, украина, анастасия гридчина, херсонская область , россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Анастасия Гридчина, Херсонская область , Россия, Владимир Зеленский
В Крыму назвали издевательством номер украинской студии про переселенцев

Гридчина назвала издевательством номер студии "Квартал 95" про переселенцев

© из личного архиваПредседатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
© из личного архива
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала издевательством над русскоязычными жителями номер украинской студии "Квартал 95" про переселенцев из Херсонской области.
"Студия "Квартал-95" — украинская компания по созданию юмористических и концертных программ. Одним из ее основателей был Владимир Зеленский.
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"Подельники Зеленского из студии "Квартал 95" просто глумятся и издеваются над русскоязычными жителями Херсонской области", - сказала Гридчина РИА Новости.
По ее словам, в новогоднем номере студия "Квартал 95" унизительно высмеяла девушку из Скадовска Херсонской области, которая переехала жить в Закарпатье и по сюжету пытается говорить по-украински, хотя сама является русскоязычной, как и большинство жителей центральной и восточной Украины.
«
"В этой истории важен контраст. В России права и свободы каждого народа находятся на особом уважении, а развитие языков строго соблюдается, в то время как в Украине горе-юмористы позволяют себе шутки в отношении жестоко убитых киевским режимом детей Донбасса, шутки над переселенцами, над русским языком", - подчеркнула Гридчина.
По ее словам, жители Херсонской области и других новых субъектов Российской Федерации, уехавшие в свое время на Украину, могут вернуться на свою малую родину и жить в стране, где у них есть возможность говорить как на русском, так и на украинском, а также на других языках народов России.
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В миреУкраинаАнастасия ГридчинаХерсонская областьРоссияВладимир Зеленский
 
 
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