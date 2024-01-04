В Крыму назвали издевательством номер украинской студии про переселенцев
Гридчина назвала издевательством номер студии "Квартал 95" про переселенцев
© из личного архиваПредседатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
© из личного архива
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала издевательством над русскоязычными жителями номер украинской студии "Квартал 95" про переселенцев из Херсонской области.
"Студия "Квартал-95" — украинская компания по созданию юмористических и концертных программ. Одним из ее основателей был Владимир Зеленский.
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"Подельники Зеленского из студии "Квартал 95" просто глумятся и издеваются над русскоязычными жителями Херсонской области", - сказала Гридчина РИА Новости.
По ее словам, в новогоднем номере студия "Квартал 95" унизительно высмеяла девушку из Скадовска Херсонской области, которая переехала жить в Закарпатье и по сюжету пытается говорить по-украински, хотя сама является русскоязычной, как и большинство жителей центральной и восточной Украины.
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"В этой истории важен контраст. В России права и свободы каждого народа находятся на особом уважении, а развитие языков строго соблюдается, в то время как в Украине горе-юмористы позволяют себе шутки в отношении жестоко убитых киевским режимом детей Донбасса, шутки над переселенцами, над русским языком", - подчеркнула Гридчина.
По ее словам, жители Херсонской области и других новых субъектов Российской Федерации, уехавшие в свое время на Украину, могут вернуться на свою малую родину и жить в стране, где у них есть возможность говорить как на русском, так и на украинском, а также на других языках народов России.