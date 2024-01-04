В СМИ рассказали о будущем ответе Ирана на теракт
NYT: Иран ограничит ответ на теракт ударами проиранских группировок по базам США
Участники траурных мероприятий в провинции Керман, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне теракта в Кермане призвал командующих избегать прямой военной конфронтации с США и приказал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками "прокси-группировок" на американские базы, сообщает газета New York Times.
Ранее Хаменеи пообещал жесткий ответ и справедливое наказание как непосредственным исполнителям, так и организаторам теракта в иранском городе Керман.
Однако источники заявили газете, что верховный руководитель Ирана призвал командующих проявить "стратегическое терпение" и любой ценой избегать вовлечения Тегерана в непосредственную военную конфронтацию с Вашингтоном.
"Он приказал военным ограничить ответные действия тайными операциями против Израиля или нападениями прокси-группировок на американские базы в Сирии и Ираке", - говорится в сообщении издания.
По информации источников, Хаменеи считает атаки в Иране и Ливане частями израильской кампании.
Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Как сообщает иранское агентство Tasnim, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек в результате взрывов. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения.
Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама".
С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии регулярно подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. При этом власти исламской республики заявляли, что вооруженные шиитские группировки, которые осуществляют нападения на американские базы, не имеют ничего общего с Ираном и не получают от него никаких приказов.