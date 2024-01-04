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В СМИ рассказали о будущем ответе Ирана на теракт - РИА Новости, 04.01.2024
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04:49 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/iran-1919649008.html
В СМИ рассказали о будущем ответе Ирана на теракт
В СМИ рассказали о будущем ответе Ирана на теракт - РИА Новости, 04.01.2024
В СМИ рассказали о будущем ответе Ирана на теракт
Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне теракта в Кермане призвал командующих избегать прямой военной конфронтации с США и приказал ограничить ответные РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T04:49
2024-01-04T04:49
в мире
иран
израиль
ливан
али хаменеи
касем сулеймани
исмаил хания
хамас
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне теракта в Кермане призвал командующих избегать прямой военной конфронтации с США и приказал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками "прокси-группировок" на американские базы, сообщает газета New York Times. Ранее Хаменеи пообещал жесткий ответ и справедливое наказание как непосредственным исполнителям, так и организаторам теракта в иранском городе Керман. Однако источники заявили газете, что верховный руководитель Ирана призвал командующих проявить "стратегическое терпение" и любой ценой избегать вовлечения Тегерана в непосредственную военную конфронтацию с Вашингтоном. "Он приказал военным ограничить ответные действия тайными операциями против Израиля или нападениями прокси-группировок на американские базы в Сирии и Ираке", - говорится в сообщении издания. По информации источников, Хаменеи считает атаки в Иране и Ливане частями израильской кампании. Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Как сообщает иранское агентство Tasnim, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек в результате взрывов. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения. Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама". С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии регулярно подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. При этом власти исламской республики заявляли, что вооруженные шиитские группировки, которые осуществляют нападения на американские базы, не имеют ничего общего с Ираном и не получают от него никаких приказов.
https://ria.ru/20240103/terakt-1919636163.html
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в мире, иран, израиль, ливан, али хаменеи, касем сулеймани, исмаил хания, хамас, хезболла, взрыв в кермане
В мире, Иран, Израиль, Ливан, Али Хаменеи, Касем Сулеймани, Исмаил Хания, ХАМАС, Хезболла, Взрыв в Кермане
В СМИ рассказали о будущем ответе Ирана на теракт

NYT: Иран ограничит ответ на теракт ударами проиранских группировок по базам США

© Фото : Fars News Agency Участники траурных мероприятий в провинции Керман, Иран
Участники траурных мероприятий в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : Fars News Agency
Участники траурных мероприятий в провинции Керман, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне теракта в Кермане призвал командующих избегать прямой военной конфронтации с США и приказал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками "прокси-группировок" на американские базы, сообщает газета New York Times.
Ранее Хаменеи пообещал жесткий ответ и справедливое наказание как непосредственным исполнителям, так и организаторам теракта в иранском городе Керман.
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Однако источники заявили газете, что верховный руководитель Ирана призвал командующих проявить "стратегическое терпение" и любой ценой избегать вовлечения Тегерана в непосредственную военную конфронтацию с Вашингтоном.
"Он приказал военным ограничить ответные действия тайными операциями против Израиля или нападениями прокси-группировок на американские базы в Сирии и Ираке", - говорится в сообщении издания.
По информации источников, Хаменеи считает атаки в Иране и Ливане частями израильской кампании.
Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Как сообщает иранское агентство Tasnim, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек в результате взрывов. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения.
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Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама".
С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии регулярно подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. При этом власти исламской республики заявляли, что вооруженные шиитские группировки, которые осуществляют нападения на американские базы, не имеют ничего общего с Ираном и не получают от него никаких приказов.
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В миреИранИзраильЛиванАли ХаменеиКасем СулейманиИсмаил ХанияХАМАСХезболлаВзрыв в Кермане
 
 
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