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В МВД Словакии сообщили сумму гумпомощи, которую направят Украине - РИА Новости, 04.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/gumpomosch-1919743655.html
В МВД Словакии сообщили сумму гумпомощи, которую направят Украине
В МВД Словакии сообщили сумму гумпомощи, которую направят Украине - РИА Новости, 04.01.2024
В МВД Словакии сообщили сумму гумпомощи, которую направят Украине
Словакия направит Украине гуманитарную помощь на 203 492 евро, сообщило МВД республики. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T21:07
2024-01-04T21:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
россия
сергей лавров
нато
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 4 янв - РИА Новости. Словакия направит Украине гуманитарную помощь на 203 492 евро, сообщило МВД республики. "Словакия окажет Украине гуманитарную помощь на общую сумму 203 492 евро, ее вес составит 21 тонну", - сообщило издание teraz.sk со ссылкой на данные МВД Словакии. По данным министерства, помощь со стороны Словакии предназначена для гражданского населения Украины и включает в себя обогреватели, одежду, продукты и аптечки. Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар говорил, что Словакия готовит пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь Украине пережить зиму. Он информировал, что этот пакет помощи может включать зимнюю одежду, системы обогрева, а также все то, что может потребоваться Украине зимой. Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919698943.html
https://ria.ru/20240104/ukraina-1919644770.html
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в мире, украина, словакия, россия, сергей лавров, нато, роберт фицо, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Роберт Фицо, Дмитрий Песков
В МВД Словакии сообщили сумму гумпомощи, которую направят Украине

Словакия направит Украине гуманитарную помощь на 203,5 тысяч евро

© РИА Новости / Александр Смотров | Перейти в медиабанкБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Александр Смотров
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Братислава. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 4 янв - РИА Новости. Словакия направит Украине гуманитарную помощь на 203 492 евро, сообщило МВД республики.
«
"Словакия окажет Украине гуманитарную помощь на общую сумму 203 492 евро, ее вес составит 21 тонну", - сообщило издание teraz.sk со ссылкой на данные МВД Словакии.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Запад потратил на помощь Киеву с начала СВО больше 200 миллиардов долларов
Вчера, 14:20
По данным министерства, помощь со стороны Словакии предназначена для гражданского населения Украины и включает в себя обогреватели, одежду, продукты и аптечки.
Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар говорил, что Словакия готовит пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь Украине пережить зиму. Он информировал, что этот пакет помощи может включать зимнюю одежду, системы обогрева, а также все то, что может потребоваться Украине зимой.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Кулеба признал, что у Киева нет плана на случай дефицита военной помощи
Вчера, 02:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияРоссияСергей ЛавровНАТОРоберт ФицоДмитрий Песков
 
 
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