https://ria.ru/20240104/general-1919677966.html
"Они так и не поняли". Генерал раскрыл, как Украина "помогает" России
"Они так и не поняли". Генерал раскрыл, как Украина "помогает" России - РИА Новости, 04.01.2024
"Они так и не поняли". Генерал раскрыл, как Украина "помогает" России
Российские силы знают о расположении критических объектов инфраструктуры и военной промышленности Украины из-за беспечности украинских политиков, заявил... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T11:01
2024-01-04T11:01
2024-01-04T11:01
в мире
украина
россия
сергей кривонос
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:106:800:556_1920x0_80_0_0_6f538cb038ef427791e699f26e0e5bf9.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские силы знают о расположении критических объектов инфраструктуры и военной промышленности Украины из-за беспечности украинских политиков, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой"."К сожалению, проблема заключается в том, что власть так и не поняла, что нужно меньше говорить и больше работать", — посетовал военный.По его словам, украинские чиновники продолжают открыто рассказывать об объектах инфраструктуры и военной промышленности с целью политического пиара, раскрывая их характеристики и расположение, которыми затем пользуются российские военные."Российские удары наносятся как раз благодаря такой слабой организации государственного управления и сохранения государственных тайн", — утверждает Кривонос.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесели 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
https://ria.ru/20240104/udary-1919663950.html
https://ria.ru/20240104/manevr-1919657909.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:31:800:631_1920x0_80_0_0_450b70a7898e5ee0f811fd60c24acb16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Политика
"Они так и не поняли". Генерал раскрыл, как Украина "помогает" России
Генерал Кривонос: Россия наносит удары по Украине благодаря халатности Киева