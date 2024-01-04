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"Они так и не поняли". Генерал раскрыл, как Украина "помогает" России - РИА Новости, 04.01.2024
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11:01 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/general-1919677966.html
"Они так и не поняли". Генерал раскрыл, как Украина "помогает" России
"Они так и не поняли". Генерал раскрыл, как Украина "помогает" России - РИА Новости, 04.01.2024
"Они так и не поняли". Генерал раскрыл, как Украина "помогает" России
Российские силы знают о расположении критических объектов инфраструктуры и военной промышленности Украины из-за беспечности украинских политиков, заявил... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T11:01
2024-01-04T11:01
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские силы знают о расположении критических объектов инфраструктуры и военной промышленности Украины из-за беспечности украинских политиков, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой".&quot;К сожалению, проблема заключается в том, что власть так и не поняла, что нужно меньше говорить и больше работать&quot;, — посетовал военный.По его словам, украинские чиновники продолжают открыто рассказывать об объектах инфраструктуры и военной промышленности с целью политического пиара, раскрывая их характеристики и расположение, которыми затем пользуются российские военные.&quot;Российские удары наносятся как раз благодаря такой слабой организации государственного управления и сохранения государственных тайн&quot;, — утверждает Кривонос.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесели 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
https://ria.ru/20240104/udary-1919663950.html
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в мире, украина, россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Политика
"Они так и не поняли". Генерал раскрыл, как Украина "помогает" России

Генерал Кривонос: Россия наносит удары по Украине благодаря халатности Киева

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские силы знают о расположении критических объектов инфраструктуры и военной промышленности Украины из-за беспечности украинских политиков, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой".
«

"К сожалению, проблема заключается в том, что власть так и не поняла, что нужно меньше говорить и больше работать", — посетовал военный.

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Высокоскоростные удары. СМИ раскрыли, что Россия поразила на Украине
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По его словам, украинские чиновники продолжают открыто рассказывать об объектах инфраструктуры и военной промышленности с целью политического пиара, раскрывая их характеристики и расположение, которыми затем пользуются российские военные.
«

"Российские удары наносятся как раз благодаря такой слабой организации государственного управления и сохранения государственных тайн", — утверждает Кривонос.

Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесели 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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