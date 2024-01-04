https://ria.ru/20240104/general-1919677966.html

"Они так и не поняли". Генерал раскрыл, как Украина "помогает" России

"Они так и не поняли". Генерал раскрыл, как Украина "помогает" России - РИА Новости, 04.01.2024

"Они так и не поняли". Генерал раскрыл, как Украина "помогает" России

Российские силы знают о расположении критических объектов инфраструктуры и военной промышленности Украины из-за беспечности украинских политиков, заявил... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T11:01

2024-01-04T11:01

2024-01-04T11:01

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские силы знают о расположении критических объектов инфраструктуры и военной промышленности Украины из-за беспечности украинских политиков, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой"."К сожалению, проблема заключается в том, что власть так и не поняла, что нужно меньше говорить и больше работать", — посетовал военный.По его словам, украинские чиновники продолжают открыто рассказывать об объектах инфраструктуры и военной промышленности с целью политического пиара, раскрывая их характеристики и расположение, которыми затем пользуются российские военные."Российские удары наносятся как раз благодаря такой слабой организации государственного управления и сохранения государственных тайн", — утверждает Кривонос.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесели 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.

https://ria.ru/20240104/udary-1919663950.html

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в мире, украина, россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины, политика