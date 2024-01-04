https://ria.ru/20240104/fury-1919693373.html

В очередях на границе с Польшей находятся 800 фур, заявили на Украине

В очередях на границе с Польшей находятся 800 фур, заявили на Украине - РИА Новости, 04.01.2024

В очередях на границе с Польшей находятся 800 фур, заявили на Украине

Очередь из 800 грузовиков образовалась на польской границе на въезд на территорию Украины из-за протеста польских фермеров, возобновивших блокировку пункта... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T13:24

2024-01-04T13:24

2024-01-04T13:24

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украина

польша

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Очередь из 800 грузовиков образовалась на польской границе на въезд на территорию Украины из-за протеста польских фермеров, возобновивших блокировку пункта пропуска "Медика – Шегини", сообщила украинская государственная пограничная служба. Накануне представитель подкарпатского отделения "Обманутая деревня" Роман Кондрув сообщал, что польские фермеры возобновляют блокирование границы с Украиной в пункте пропуска Медыка. "По имеющейся информации, предоставленной польскими пограничниками, сегодня около 08.00 мск на территории Польши, на дороге перед пунктом пропуска "Медика" (Польша), смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", возобновилось блокирование движения для грузовых транспортных средств. На этом направлении сейчас въезда на Украину на территории Польши ожидают около 800 грузовиков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что данная ситуация усложняет движение как на выезд из Польши, так и на въезд. Как передает погранслужба Украины, организаторы акции протеста не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта. В свою очередь, как передает украинское издание "Страна", предварительно акция протеста будет продолжаться до 3 февраля или до выполнения требований фермеров. В частности, они требуют "подписания польским правительством гарантий, что будут введены дотации на закупку кукурузы и сохранен сельскохозяйственный налог", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Позже представитель госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона заявил, что на польско-украинской границе остаются заблокированными три направления: "Корчева – Краковец", "Рава-Русская - Гребенное" и "Дорогуск - Ягодин". Около 1500 фур стоит в очередях на въезд на Украину. Примечательным остается тот факт, что через крупнейший пункт "Ягодин" наблюдается снижение пропускной способности в десять раз. "За прошедшие сутки там пропустили фактически около 100 транспортных средств, на днях было еще меньше", - добавил он. Фермеры уже блокировали границу с 16 ноября по 23 декабря. В первую очередь они требовали введения субсидий на кукурузу, снижения сельскохозяйственного налога и возобновления 2-процентных кредитов. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231227/granitsa-1918552613.html

https://ria.ru/20231227/poshlsha-1918351536.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, польша