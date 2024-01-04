https://ria.ru/20240104/finist-1919689588.html

Электропоезд "Финист" отправили на внеочередное техобслуживание

Электропоезд "Финист" отправили на внеочередное техобслуживание - РИА Новости, 04.01.2024

Электропоезд "Финист" отправили на внеочередное техобслуживание

Новый электропоезд "Финист" отправили на внеочередное техобслужвание прямо во время следования из Качканара в Екатеринбург, пассажиров до пункта назначения... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:50

2024-01-04T12:50

2024-01-04T12:50

происшествия

екатеринбург

качканар

свердловская железная дорога

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Новый электропоезд "Финист" отправили на внеочередное техобслужвание прямо во время следования из Качканара в Екатеринбург, пассажиров до пункта назначения отправили на резервной "Ласточке", сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловской железной дороги. Ранее местный портал "Уралинформбюро" написал, что в четверг в "Финисте", который выехал из Качканара в уральскую столицу, сломалась система климат-контроля, после чего электропоезд остановился в пригороде Нижнего Тагила. "Сегодня во время следования электропоезда "Финист" из Качканара в Екатеринбург было принято решение отправить его на внеочередное техническое обслуживание. На замену был предоставлен аналогичный электропоезд ЭС2Г "Ласточка". По техническим причинам была допущена задержка поезда на 1 час 50 минут. Прибытия подменного подвижного состава пассажиры ожидали в отапливаемом салоне поезда "Финист". В настоящее время пассажиры пересажены в электропоезд "Ласточка" и в 12.51 (10.51 мск) отправлены по маршруту следования", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что первые электропоезда "Финист", поступившие на СвЖД, сразу начали эксплуатироваться при низких температурах и сильных снегопадах на маршрутах с высоким пассажиропотоком. В связи с этим новому подвижному составу требуется дополнительная настройка и отладка в условиях депо. По факту произошедшего Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист" отправился в первый рейс из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 28 декабря. Поезд на первом этапе будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, далее планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье. В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что такие поезда могут появиться и на маршрутах Пермского края.

https://ria.ru/20231227/finist-1918435614.html

https://ria.ru/20231228/finist-1918592772.html

екатеринбург

качканар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, екатеринбург, качканар, свердловская железная дорога