https://ria.ru/20240104/finist-1919689588.html
Электропоезд "Финист" отправили на внеочередное техобслуживание
Электропоезд "Финист" отправили на внеочередное техобслуживание - РИА Новости, 04.01.2024
Электропоезд "Финист" отправили на внеочередное техобслуживание
Новый электропоезд "Финист" отправили на внеочередное техобслужвание прямо во время следования из Качканара в Екатеринбург, пассажиров до пункта назначения... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:50
2024-01-04T12:50
2024-01-04T12:50
происшествия
екатеринбург
качканар
свердловская железная дорога
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Новый электропоезд "Финист" отправили на внеочередное техобслужвание прямо во время следования из Качканара в Екатеринбург, пассажиров до пункта назначения отправили на резервной "Ласточке", сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловской железной дороги. Ранее местный портал "Уралинформбюро" написал, что в четверг в "Финисте", который выехал из Качканара в уральскую столицу, сломалась система климат-контроля, после чего электропоезд остановился в пригороде Нижнего Тагила. "Сегодня во время следования электропоезда "Финист" из Качканара в Екатеринбург было принято решение отправить его на внеочередное техническое обслуживание. На замену был предоставлен аналогичный электропоезд ЭС2Г "Ласточка". По техническим причинам была допущена задержка поезда на 1 час 50 минут. Прибытия подменного подвижного состава пассажиры ожидали в отапливаемом салоне поезда "Финист". В настоящее время пассажиры пересажены в электропоезд "Ласточка" и в 12.51 (10.51 мск) отправлены по маршруту следования", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что первые электропоезда "Финист", поступившие на СвЖД, сразу начали эксплуатироваться при низких температурах и сильных снегопадах на маршрутах с высоким пассажиропотоком. В связи с этим новому подвижному составу требуется дополнительная настройка и отладка в условиях депо. По факту произошедшего Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист" отправился в первый рейс из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 28 декабря. Поезд на первом этапе будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, далее планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье. В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что такие поезда могут появиться и на маршрутах Пермского края.
https://ria.ru/20231227/finist-1918435614.html
https://ria.ru/20231228/finist-1918592772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, качканар, свердловская железная дорога
Происшествия, Екатеринбург, Качканар, Свердловская железная дорога
Электропоезд "Финист" отправили на внеочередное техобслуживание
Электропоезд "Финист" отправили на техобслуживание во время рейса в Екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Новый электропоезд "Финист" отправили на внеочередное техобслужвание прямо во время следования из Качканара в Екатеринбург, пассажиров до пункта назначения отправили на резервной "Ласточке", сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Ранее местный портал "Уралинформбюро" написал, что в четверг в "Финисте", который выехал из Качканара в уральскую столицу, сломалась система климат-контроля, после чего электропоезд остановился в пригороде Нижнего Тагила
.
"Сегодня во время следования электропоезда "Финист" из Качканара в Екатеринбург было принято решение отправить его на внеочередное техническое обслуживание. На замену был предоставлен аналогичный электропоезд ЭС2Г "Ласточка". По техническим причинам была допущена задержка поезда на 1 час 50 минут. Прибытия подменного подвижного состава пассажиры ожидали в отапливаемом салоне поезда "Финист". В настоящее время пассажиры пересажены в электропоезд "Ласточка" и в 12.51 (10.51 мск) отправлены по маршруту следования", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что первые электропоезда "Финист", поступившие на СвЖД, сразу начали эксплуатироваться при низких температурах и сильных снегопадах на маршрутах с высоким пассажиропотоком. В связи с этим новому подвижному составу требуется дополнительная настройка и отладка в условиях депо.
В РЖД рассказали, почему новый поезд получил название "Финист"
По факту произошедшего Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист" отправился в первый рейс из Екатеринбурга в Каменск-Уральский
28 декабря. Поезд на первом этапе будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области
, далее планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск
(через Серов
) и Верхотурье
.
В ноябре замгендиректора РЖД
Иван Колесников добавлял, что такие поезда могут появиться и на маршрутах Пермского края
.
РЖД запускают первый полностью импортозамещенный поезд "Финист"