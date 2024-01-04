В Дании разместят два F-16 для обучения украинских пилотов
В Дании в марте разместят два бельгийских F-16 для обучения украинских пилотов
Истребитель F-16 . Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Два истребителя F-16 вооруженных сил Бельгии будут размещены с марта по сентябрь на авиабазе в Дании для обучения украинских пилотов, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на бельгийское министерство обороны.
"Два бельгийских F-16B будут размещены там (на датской авиабазе Скюдструп – ред.) с марта по сентябрь…, будет осуществляться подготовка не только украинских пилотов, но и технического персонала и планировщиков миссий", - указывает телеканал. Отмечается, что помимо двух двухместных истребителей Бельгия направит на датскую авиабазу около 50 человек личного состава.
В среду норвежское министерство обороны информировало, что Норвегия отправляет два истребителя F-16 и до десяти инструкторов в Данию для обучения украинских военных. Обучение будет проходить на авиабазе Скюдструп в рамках "многонационального сотрудничества, возглавляемого Данией".
Первыми истребители F-16 согласились предоставить Украине Дания и Нидерланды. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".