https://ria.ru/20240104/evropeytsy-1919720719.html

Европейцы не готовы умирать за Украину, заявил французский генерал

Европейцы не готовы умирать за Украину, заявил французский генерал - РИА Новости, 04.01.2024

Европейцы не готовы умирать за Украину, заявил французский генерал

Жители Европы не готовы умирать за Украину, заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T16:45

2024-01-04T16:45

2024-01-04T17:27

специальная военная операция на украине

россия

украина

европа

владимир путин

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef43aa765e2fb57af185fa87c15e5e77.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Жители Европы не готовы умирать за Украину, заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles."Американцы никогда не хотели "победы" Украины, а слабость европейцев обратно пропорциональна воинственности их заявлений. Только поляки в действительности перешли на военную экономику. Остальные делают вид. Ни один европеец не собирается умирать за Украину", — сказал он.Французский генерал отметил, что с прошлой зимы помощь Киеву со стороны западных стран существенно снизилась, при этом он обратил внимание на значительное превосходство российской армии в части вооружений. Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки Владимира Зеленского. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.

https://ria.ru/20240104/mobilizatsiya-1919718097.html

https://ria.ru/20240104/priznanie-1919708172.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, европа, владимир путин, сергей лавров, нато