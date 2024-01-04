https://ria.ru/20240104/evropeytsy-1919720719.html
Европейцы не готовы умирать за Украину, заявил французский генерал
Европейцы не готовы умирать за Украину, заявил французский генерал - РИА Новости, 04.01.2024
Европейцы не готовы умирать за Украину, заявил французский генерал
Жители Европы не готовы умирать за Украину, заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T16:45
2024-01-04T16:45
2024-01-04T17:27
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Жители Европы не готовы умирать за Украину, заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles."Американцы никогда не хотели "победы" Украины, а слабость европейцев обратно пропорциональна воинственности их заявлений. Только поляки в действительности перешли на военную экономику. Остальные делают вид. Ни один европеец не собирается умирать за Украину", — сказал он.Французский генерал отметил, что с прошлой зимы помощь Киеву со стороны западных стран существенно снизилась, при этом он обратил внимание на значительное превосходство российской армии в части вооружений. Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки Владимира Зеленского. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
https://ria.ru/20240104/mobilizatsiya-1919718097.html
https://ria.ru/20240104/priznanie-1919708172.html
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россия, украина, европа, владимир путин, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Европейцы не готовы умирать за Украину, заявил французский генерал
Французский генерал Клермон: европейцы не готовы умирать за Украину