https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

В Европе назвали убийства русских детей "актом самообороны"

В Европе назвали убийства русских детей "актом самообороны" - РИА Новости, 04.01.2024

В Европе назвали убийства русских детей "актом самообороны"

Европейскому блоку потребовалось четыре дня, чтобы сформулировать свою позицию по террористическому нападению на мирных жителей русского Белгорода. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:35

2024-01-04T14:35

2024-01-04T14:47

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Европейскому блоку потребовалось четыре дня, чтобы сформулировать свою позицию по террористическому нападению на мирных жителей русского Белгорода.Французский МИД заметил, что "Украина действует в порядке самообороны, в соответствии со статьей 51 Устава ООН". Брюссель пошел дальше Парижа и подчеркнул, что "информации, исходящей из России, доверять не намерен". Таким образом, общеевропейцы, во-первых, продемонстрировали, что убивать русских можно безо всякого стеснения (в порядке самообороны же), а во-вторых, еще неизвестно, погибли ли дети на самом деле.Заявление внешнеполитического ведомства Франции в этом смысле дало верхнее "ля первой октавы", настроив таким образом весь пиар-оркестр, чтобы сыграть заказанную партитуру. Важно понимать и вот что: все, что касается международных отношений и реакций на происходящее, согласно Конституции Франции, находится в исключительной прерогативе президента, поэтому под словами МИД на самом деле стоит подпись президента Макрона.Итак, после признаний провала контрнаступления и последовавшего за этим осознания бесплодности попыток, более или менее тайных, склонить нас к тому или иному формату ведения переговоров, (сепаратных, что уж там), как и последовавшей бы за этим очевидной заморозке конфликта, западные элиты решили пуститься во все тяжкие.Проблема в том, что сегодня их положение, как бы они ни раздували щеки, охраняя их "демократию и права личности", очень сильно отличается от ситуации, сложившейся накануне начала СВО.Экономика, по крайней мере, та, что принадлежит европейскому блоку, балансирует на грани рецессии (а в Германии спад производства признан официально), индустрия не справляется с ростом цен, как и население более и далее не хочет поддерживать Украину в ее иллюзиях, спонсируя "европейскую мечту" из собственного кармана. Если об этом не говорит пресса и если общеевропейцы не выходят на манифестации по этому поводу, сие абсолютно не означает, что они согласны с подобным положением вещей. Повод проявить недовольство у них имеется, выборы в Европарламент грозят обернуться тотальным свертыванием нынешней внешнеполитической доктрины ЕС.Внутриполитически Евросоюз не представляет собой того, казалось, монолита, которым он являлся в феврале 2022 года. Те, кто понимают, какой ущерб нанесли санкции прежде всего самому ЕС, считают своим долгом чем дальше, тем более открыто от центра принятия решений дистанцироваться — и любыми способами.Есть и третий фактор. И он ничуть не менее важен, чем первые два.Как стресс обнажает нутро любого человека, так и нынешний кризис содрал последние фиговые листочки, прикрывавшие причинные места очень многих европейских лидеров.Например, стало известно, что экс-канцлер ФРГ и экс-президент Франции нагло лгали всем. Они вступили в сговор со своими тогдашними киевскими контрагентами и вместо поддержки выполнения Минских соглашений накачивали Украину оружием и деньгами, создавая из нее таким образом свой собственный и европейский проект "Анти-Россия". На ЕС лежит ответственность в том числе и за гибель тысяч человек в Донбассе. И за гибель детей. Сейчас Брюссель объясняет, что информации подобного рода, если она "исходит из России", доверять нельзя. Это удобная позиция. Удобная для негодяев.За истекшие месяцы стало известно, что нельзя было хоть чуть-чуть полагаться не только на прежние властные элиты, но и на тех, кто находится у руля в настоящий момент. Никакие соображения приличия, не позволяющие разглашать содержание конфиденциальных бесед, даже на самом высоком уровне в нашем случае не действуют. Мы с удивлением узнали из прессы, что все дискуссии, которые президент Владимир Путин вел с Макроном, оказались сюжетом документальной ленты о том, как он, Макрон, пытался, по его словам, "разрядить напряженность на континенте".В войне против нашей страны — и мы это тоже поняли — от бессилия и злобы Запад готов использовать практически весь свой арсенал, называя свои действия "поддержкой демократического выбора народа Украины". Хотя на самом деле — и это тоже перестало быть секретом — в данной ситуации поддерживаются интересы ВПК, почти исключительно американского, поскольку европейский ВПК, и это тоже абсолютно очевидно, есть оксюморон.Итак, после провалов что по части политического, что экономического сдерживания России (прокси-война была начата именно с этой целью) и Брюссель, и Париж, и Берлин, и Вашингтон, сообразив, что на линии боевого столкновения в зоне СВО их дела, мягко говоря, не блестящи, решили начать воевать с мирными жителями. Пока словесно — говоря, что гибель детей есть легальный "акт самообороны". Ну и добавив, что информации о расстрелах кассетными боеприпасами, если она исходит из России, вообще нельзя доверять.Сами себя обстреляли, сами себя убили. Или сами себя сожгли. Как в Одессе в 2014 году.Нам следует помнить, как и четко понимать, что подобная риторика будет главенствующей на какой-то период времени, и пора перестать думать, что нам дадут жить спокойно.Нет. Не дадут. Пока мы не победим их. Всех их. Не победим полностью, окончательно и безоговорочно.

https://ria.ru/20240103/belgorod-1919621062.html

https://ria.ru/20240103/obse-1919600937.html

https://ria.ru/20240103/ukraina-1919560349.html

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брюссель, владимир путин, евросоюз, оон, европарламент, франция, россия, в мире, аналитика