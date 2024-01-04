https://ria.ru/20240104/ep-1919647880.html

В ЕП предложили уничтожить НАТО из-за одной детали

В ЕП предложили уничтожить НАТО из-за одной детали - РИА Новости, 04.01.2024

В ЕП предложили уничтожить НАТО из-за одной детали

Исчезновение блока НАТО пойдет на пользу Европе, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T04:11

2024-01-04T04:11

2024-01-04T04:11

в мире

ирландия

европа

москва

дмитрий песков

европарламент

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824144307_874:811:3072:2048_1920x0_80_0_0_571366869840ec09b8454bb1f7e307a6.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Исчезновение блока НАТО пойдет на пользу Европе, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."Европа окажется в лучшем положении, когда военная машина НАТО перестанет существовать. Она не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо еще", — заявил Уоллес.Депутат также осудил своих коллег-евродепутатов за то, что они, вторят Североатлантическому альянсу и поддерживают войны.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20231231/nato-1919267165.html

ирландия

европа

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирландия, европа, москва, дмитрий песков, европарламент, нато, евросоюз