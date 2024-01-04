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В ЕП предложили уничтожить НАТО из-за одной детали - РИА Новости, 04.01.2024
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04:11 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/ep-1919647880.html
В ЕП предложили уничтожить НАТО из-за одной детали
В ЕП предложили уничтожить НАТО из-за одной детали - РИА Новости, 04.01.2024
В ЕП предложили уничтожить НАТО из-за одной детали
Исчезновение блока НАТО пойдет на пользу Европе, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T04:11
2024-01-04T04:11
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Исчезновение блока НАТО пойдет на пользу Европе, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."Европа окажется в лучшем положении, когда военная машина НАТО перестанет существовать. Она не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо еще", — заявил Уоллес.Депутат также осудил своих коллег-евродепутатов за то, что они, вторят Североатлантическому альянсу и поддерживают войны.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
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в мире, ирландия, европа, москва, дмитрий песков, европарламент, нато, евросоюз
В мире, Ирландия, Европа, Москва, Дмитрий Песков, Европарламент, НАТО, Евросоюз
В ЕП предложили уничтожить НАТО из-за одной детали

Депутат ЕП Уоллес предложил уничтожить НАТО ради блага европейцев

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Исчезновение блока НАТО пойдет на пользу Европе, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«
"Европа окажется в лучшем положении, когда военная машина НАТО перестанет существовать. Она не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо еще", — заявил Уоллес.
Депутат также осудил своих коллег-евродепутатов за то, что они, вторят Североатлантическому альянсу и поддерживают войны.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
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В миреИрландияЕвропаМоскваДмитрий ПесковЕвропарламентНАТОЕвросоюз
 
 
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