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В ЕП предложили уничтожить НАТО из-за одной детали
В ЕП предложили уничтожить НАТО из-за одной детали - РИА Новости, 04.01.2024
В ЕП предложили уничтожить НАТО из-за одной детали
Исчезновение блока НАТО пойдет на пользу Европе, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T04:11
2024-01-04T04:11
2024-01-04T04:11
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Исчезновение блока НАТО пойдет на пользу Европе, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."Европа окажется в лучшем положении, когда военная машина НАТО перестанет существовать. Она не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо еще", — заявил Уоллес.Депутат также осудил своих коллег-евродепутатов за то, что они, вторят Североатлантическому альянсу и поддерживают войны.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20231231/nato-1919267165.html
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в мире, ирландия, европа, москва, дмитрий песков, европарламент, нато, евросоюз
В мире, Ирландия, Европа, Москва, Дмитрий Песков, Европарламент, НАТО, Евросоюз
В ЕП предложили уничтожить НАТО из-за одной детали
Депутат ЕП Уоллес предложил уничтожить НАТО ради блага европейцев