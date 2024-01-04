https://ria.ru/20240104/ekskavator-1919733905.html

В Белгородской области водитель экскаватора подорвался на мине

В Белгородской области водитель экскаватора подорвался на мине - РИА Новости, 04.01.2024

В Белгородской области водитель экскаватора подорвался на мине

Экскаватор подорвался на мине около Демидовки в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T18:59

2024-01-04T18:59

2024-01-04T21:29

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

сумская область

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БЕЛГОРОД, 4 янв — РИА Новости. Экскаватор подорвался на мине около Демидовки в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В Краснояружском районе есть пострадавший. По предварительной информации, близ села Демидовка экскаватор наехал на мину", — написал он в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что при подрыве рабочий получил осколочные ранения лица и контузию. Он добавил, что мужчину госпитализировали в больницу № 2 Белгорода. Ему оказывают всю необходимую помощь.Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины. Эта местность регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.Ранее сегодня белгородские власти сообщили о продлении зимних каникул до 19 января для школьников и студентов в нескольких муниципалитетах. В их числе — Краснояружский район. Детские сады в этих муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп, сессии у студентов колледжей и вузов пройдут в дистанционном формате.Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

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https://ria.ru/20240104/belgorod-1919724159.html

https://ria.ru/20240104/predmety-1919731467.html

белгородская область

белгород

сумская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, сумская область