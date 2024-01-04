В Белгородской области водитель экскаватора подорвался на мине
Гладков: под Белгородом экскаватор наехал на мину, пострадал рабочий
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
БЕЛГОРОД, 4 янв — РИА Новости. Экскаватор подорвался на мине около Демидовки в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«
"В Краснояружском районе есть пострадавший. По предварительной информации, близ села Демидовка экскаватор наехал на мину", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что при подрыве рабочий получил осколочные ранения лица и контузию. Он добавил, что мужчину госпитализировали в больницу № 2 Белгорода. Ему оказывают всю необходимую помощь.
Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины. Эта местность регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Ранее сегодня белгородские власти сообщили о продлении зимних каникул до 19 января для школьников и студентов в нескольких муниципалитетах. В их числе — Краснояружский район. Детские сады в этих муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп, сессии у студентов колледжей и вузов пройдут в дистанционном формате.
Атаки на Белгород
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.