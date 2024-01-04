Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области водитель экскаватора подорвался на мине - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 04.01.2024 (обновлено: 21:29 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/ekskavator-1919733905.html
В Белгородской области водитель экскаватора подорвался на мине
В Белгородской области водитель экскаватора подорвался на мине - РИА Новости, 04.01.2024
В Белгородской области водитель экскаватора подорвался на мине
Экскаватор подорвался на мине около Демидовки в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T18:59
2024-01-04T21:29
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919169882_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_47434cb3ad58949b2fb28fa557c89cdb.jpg
БЕЛГОРОД, 4 янв — РИА Новости. Экскаватор подорвался на мине около Демидовки в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.&quot;В Краснояружском районе есть пострадавший. По предварительной информации, близ села Демидовка экскаватор наехал на мину&quot;, — написал он в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что при подрыве рабочий получил осколочные ранения лица и контузию. Он добавил, что мужчину госпитализировали в больницу № 2 Белгорода. Ему оказывают всю необходимую помощь.Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины. Эта местность регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.Ранее сегодня белгородские власти сообщили о продлении зимних каникул до 19 января для школьников и студентов в нескольких муниципалитетах. В их числе — Краснояружский район. Детские сады в этих муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп, сессии у студентов колледжей и вузов пройдут в дистанционном формате.Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240103/belgorod-1919621062.html
https://ria.ru/20240104/belgorod-1919724159.html
https://ria.ru/20240104/predmety-1919731467.html
белгородская область
белгород
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919169882_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_3637257de8cfbcfd2390c834203c619e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, сумская область
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород, Сумская область
В Белгородской области водитель экскаватора подорвался на мине

Гладков: под Белгородом экскаватор наехал на мину, пострадал рабочий

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 янв — РИА Новости. Экскаватор подорвался на мине около Демидовки в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"В Краснояружском районе есть пострадавший. По предварительной информации, близ села Демидовка экскаватор наехал на мину", — написал он в Telegram-канале.

Сотрудники МЧС РФ и медицинские работники принимают доставленных спецбортом в подмосковный аэропорт Жуковский пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода
Медведев жестко отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду
3 января, 20:49
Губернатор уточнил, что при подрыве рабочий получил осколочные ранения лица и контузию. Он добавил, что мужчину госпитализировали в больницу № 2 Белгорода. Ему оказывают всю необходимую помощь.
Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины. Эта местность регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Ранее сегодня белгородские власти сообщили о продлении зимних каникул до 19 января для школьников и студентов в нескольких муниципалитетах. В их числе — Краснояружский район. Детские сады в этих муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп, сессии у студентов колледжей и вузов пройдут в дистанционном формате.

Атаки на Белгород

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
Стихийный мемориал в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В центре Белгорода закрыты большинство кафе и магазинов
Вчера, 17:24
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Гладков: найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезвредили
Вчера, 18:34
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала