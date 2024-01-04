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Министр Ахмед Самир Салех рассказал о российской промзоне в Египте
Министр Ахмед Самир Салех рассказал о российской промзоне в Египте - РИА Новости, 04.01.2024
Министр Ахмед Самир Салех рассказал о российской промзоне в Египте
Российская промышленная зона (РПЗ) в районе Суэцкого канала в Египте позволит укрепить сотрудничество и партнерские отношения в сфере промышленности между... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:17
2024-01-04T09:17
2024-01-04T09:17
египет
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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КАИР, 4 янв - РИА Новости. Российская промышленная зона (РПЗ) в районе Суэцкого канала в Египте позволит укрепить сотрудничество и партнерские отношения в сфере промышленности между Каиром и Москвой, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир Салех. "На уровне промышленного сотрудничества было решено создать российскую промышленную зону в экономической зоне Суэцкого канала. Она должна способствовать укреплению отношений сотрудничества и партнерства в сфере промышленности", - сказал Салех. Министр отметил, что отношения Египта и России имеют стратегическое значение, что находит отражение и в промышленном сотрудничестве. В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, суэцкий канал, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире
Египет, Суэцкий канал, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире
Министр Ахмед Самир Салех рассказал о российской промзоне в Египте
Ахмед Самир Салех: российская промзона в Египте укрепит сотрудничество с Москвой