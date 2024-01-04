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Министр Ахмед Самир Салех рассказал о российской промзоне в Египте - РИА Новости, 04.01.2024
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09:17 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/egipet-1919660782.html
Министр Ахмед Самир Салех рассказал о российской промзоне в Египте
Министр Ахмед Самир Салех рассказал о российской промзоне в Египте - РИА Новости, 04.01.2024
Министр Ахмед Самир Салех рассказал о российской промзоне в Египте
Российская промышленная зона (РПЗ) в районе Суэцкого канала в Египте позволит укрепить сотрудничество и партнерские отношения в сфере промышленности между... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:17
2024-01-04T09:17
египет
суэцкий канал
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
в мире
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КАИР, 4 янв - РИА Новости. Российская промышленная зона (РПЗ) в районе Суэцкого канала в Египте позволит укрепить сотрудничество и партнерские отношения в сфере промышленности между Каиром и Москвой, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир Салех. "На уровне промышленного сотрудничества было решено создать российскую промышленную зону в экономической зоне Суэцкого канала. Она должна способствовать укреплению отношений сотрудничества и партнерства в сфере промышленности", - сказал Салех. Министр отметил, что отношения Египта и России имеют стратегическое значение, что находит отражение и в промышленном сотрудничестве. В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html
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египет, суэцкий канал, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире
Египет, Суэцкий канал, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире
Министр Ахмед Самир Салех рассказал о российской промзоне в Египте

Ахмед Самир Салех: российская промзона в Египте укрепит сотрудничество с Москвой

© AP Photo / Manu BraboВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Manu Brabo
Вид на Каир, Египет. Архивное фото
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КАИР, 4 янв - РИА Новости. Российская промышленная зона (РПЗ) в районе Суэцкого канала в Египте позволит укрепить сотрудничество и партнерские отношения в сфере промышленности между Каиром и Москвой, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир Салех.
"На уровне промышленного сотрудничества было решено создать российскую промышленную зону в экономической зоне Суэцкого канала. Она должна способствовать укреплению отношений сотрудничества и партнерства в сфере промышленности", - сказал Салех.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Новый мировой порядок оказался в руках России
Вчера, 08:00
Министр отметил, что отношения Египта и России имеют стратегическое значение, что находит отражение и в промышленном сотрудничестве.
В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.
Каир - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Египетский министр рассказал о партнерстве Москвы и Каира
Вчера, 09:12
 
ЕгипетСуэцкий каналРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)В мире
 
 
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