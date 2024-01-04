https://ria.ru/20240104/egipet-1919660782.html

Министр Ахмед Самир Салех рассказал о российской промзоне в Египте

Министр Ахмед Самир Салех рассказал о российской промзоне в Египте - РИА Новости, 04.01.2024

Министр Ахмед Самир Салех рассказал о российской промзоне в Египте

Российская промышленная зона (РПЗ) в районе Суэцкого канала в Египте позволит укрепить сотрудничество и партнерские отношения в сфере промышленности между... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T09:17

2024-01-04T09:17

2024-01-04T09:17

египет

суэцкий канал

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

в мире

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КАИР, 4 янв - РИА Новости. Российская промышленная зона (РПЗ) в районе Суэцкого канала в Египте позволит укрепить сотрудничество и партнерские отношения в сфере промышленности между Каиром и Москвой, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир Салех. "На уровне промышленного сотрудничества было решено создать российскую промышленную зону в экономической зоне Суэцкого канала. Она должна способствовать укреплению отношений сотрудничества и партнерства в сфере промышленности", - сказал Салех. Министр отметил, что отношения Египта и России имеют стратегическое значение, что находит отражение и в промышленном сотрудничестве. В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

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египет

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, суэцкий канал, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире