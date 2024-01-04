https://ria.ru/20240104/dtp-1919721487.html

В Карабахе в ДТП погибли двое азербайджанских военных

В Карабахе в ДТП погибли двое азербайджанских военных - РИА Новости, 04.01.2024

В Карабахе в ДТП погибли двое азербайджанских военных

Двое азербайджанских военнослужащих погибли, девять ранены в результате ДТП в Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T16:52

2024-01-04T16:52

2024-01-04T17:11

в мире

азербайджан

нагорный карабах

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БАКУ, 4 янв – РИА Новости. Двое азербайджанских военнослужащих погибли, девять ранены в результате ДТП в Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства."Четвертого января в результате аварии военного автомобиля в горной местности со сложным рельефом в Лачинском районе (Карабахский регион – ред.) погибли военнослужащие азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглу и Ахундов Сахавет Фарасат оглу. Еще девять военнослужащих получили различные травмы", - говорится в сообщении.Военные уточняют, что по факту ДТП проводится расследование.

https://ria.ru/20230929/karabakh-1899418718.html

азербайджан

нагорный карабах

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан, нагорный карабах