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В Карабахе в ДТП погибли двое азербайджанских военных - РИА Новости, 04.01.2024
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16:52 04.01.2024 (обновлено: 17:11 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/dtp-1919721487.html
В Карабахе в ДТП погибли двое азербайджанских военных
В Карабахе в ДТП погибли двое азербайджанских военных - РИА Новости, 04.01.2024
В Карабахе в ДТП погибли двое азербайджанских военных
Двое азербайджанских военнослужащих погибли, девять ранены в результате ДТП в Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T16:52
2024-01-04T17:11
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БАКУ, 4 янв – РИА Новости. Двое азербайджанских военнослужащих погибли, девять ранены в результате ДТП в Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства."Четвертого января в результате аварии военного автомобиля в горной местности со сложным рельефом в Лачинском районе (Карабахский регион – ред.) погибли военнослужащие азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглу и Ахундов Сахавет Фарасат оглу. Еще девять военнослужащих получили различные травмы", - говорится в сообщении.Военные уточняют, что по факту ДТП проводится расследование.
https://ria.ru/20230929/karabakh-1899418718.html
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в мире, азербайджан, нагорный карабах
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах
В Карабахе в ДТП погибли двое азербайджанских военных

В Карабахе в ДТП погибли двое азербайджанских военных, девять ранены

© РИА Новости / Каро Саакян | Перейти в медиабанкВоенный в Нагорном Карабахе
Военный в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Каро Саакян
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Военный в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 4 янв – РИА Новости. Двое азербайджанских военнослужащих погибли, девять ранены в результате ДТП в Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
"Четвертого января в результате аварии военного автомобиля в горной местности со сложным рельефом в Лачинском районе (Карабахский регион – ред.) погибли военнослужащие азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглу и Ахундов Сахавет Фарасат оглу. Еще девять военнослужащих получили различные травмы", - говорится в сообщении.
Военные уточняют, что по факту ДТП проводится расследование.
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