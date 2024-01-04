https://ria.ru/20240104/dtp-1919721487.html
В Карабахе в ДТП погибли двое азербайджанских военных
В Карабахе в ДТП погибли двое азербайджанских военных - РИА Новости, 04.01.2024
В Карабахе в ДТП погибли двое азербайджанских военных
Двое азербайджанских военнослужащих погибли, девять ранены в результате ДТП в Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T16:52
2024-01-04T16:52
2024-01-04T17:11
в мире
азербайджан
нагорный карабах
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140989/71/1409897157_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_193b1914ed30d507262de8f9a8a5a642.jpg
БАКУ, 4 янв – РИА Новости. Двое азербайджанских военнослужащих погибли, девять ранены в результате ДТП в Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства."Четвертого января в результате аварии военного автомобиля в горной местности со сложным рельефом в Лачинском районе (Карабахский регион – ред.) погибли военнослужащие азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглу и Ахундов Сахавет Фарасат оглу. Еще девять военнослужащих получили различные травмы", - говорится в сообщении.Военные уточняют, что по факту ДТП проводится расследование.
https://ria.ru/20230929/karabakh-1899418718.html
азербайджан
нагорный карабах
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140989/71/1409897157_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6cac5fd05cb552d1b1c33e210f765279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, нагорный карабах
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах
В Карабахе в ДТП погибли двое азербайджанских военных
В Карабахе в ДТП погибли двое азербайджанских военных, девять ранены
БАКУ, 4 янв – РИА Новости. Двое азербайджанских военнослужащих погибли, девять ранены в результате ДТП в Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
"Четвертого января в результате аварии военного автомобиля в горной местности со сложным рельефом в Лачинском районе (Карабахский регион – ред.) погибли военнослужащие азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглу и Ахундов Сахавет Фарасат оглу. Еще девять военнослужащих получили различные травмы", - говорится в сообщении.
Военные уточняют, что по факту ДТП проводится расследование.
Алиев заявил о возвращении в Карабах более двух тысяч человек