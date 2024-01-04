Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автобусом в Курской области погиб человек - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 04.01.2024 (обновлено: 16:17 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/dtp-1919716244.html
В ДТП с автобусом в Курской области погиб человек
В ДТП с автобусом в Курской области погиб человек - РИА Новости, 04.01.2024
В ДТП с автобусом в Курской области погиб человек
Один человек погиб, ещё трое пострадали при столкновении автобуса "Неман" и "Камаза" в Курской области, раненых госпитализировали, сообщили в УМВД России по... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T16:13
2024-01-04T16:17
происшествия
курская область
россия
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ВОРОНЕЖ, 4 янв - РИА Новости. Один человек погиб, ещё трое пострадали при столкновении автобуса "Неман" и "Камаза" в Курской области, раненых госпитализировали, сообщили в УМВД России по региону. Столкновение автобуса "Неман", который ехал со стороны Белгорода в сторону Курска, и "Камаза" произошло в четверг примерно в 11.30 в деревне Бавыкино Обоянского района Курской области. "В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте происшествия. Пассажирки автобуса: девушка 2005 г.р. и две женщины, 1973 г.р. и 1976 г.р., получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231229/delo-1919019017.html
курская область
россия
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, россия, белгород
Происшествия, Курская область, Россия, Белгород
В ДТП с автобусом в Курской области погиб человек

В Курской области столкнулись автобус и КамАЗ, один человек погиб, 3 пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 янв - РИА Новости. Один человек погиб, ещё трое пострадали при столкновении автобуса "Неман" и "Камаза" в Курской области, раненых госпитализировали, сообщили в УМВД России по региону.
Столкновение автобуса "Неман", который ехал со стороны Белгорода в сторону Курска, и "Камаза" произошло в четверг примерно в 11.30 в деревне Бавыкино Обоянского района Курской области.
«
"В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте происшествия. Пассажирки автобуса: девушка 2005 г.р. и две женщины, 1973 г.р. и 1976 г.р., получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Грузовик КамАЗ, сбивший десятилетнюю девочку в чувашском поселке Урмары - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В Чувашии завели дело после ДТП с КамАЗом, в котором погиб ребенок
29 декабря 2023, 16:59
 
ПроисшествияКурская областьРоссияБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала