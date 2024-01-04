https://ria.ru/20240104/dtp-1919716244.html

В ДТП с автобусом в Курской области погиб человек

В ДТП с автобусом в Курской области погиб человек - РИА Новости, 04.01.2024

В ДТП с автобусом в Курской области погиб человек

Один человек погиб, ещё трое пострадали при столкновении автобуса "Неман" и "Камаза" в Курской области, раненых госпитализировали, сообщили в УМВД России по... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T16:13

2024-01-04T16:13

2024-01-04T16:17

происшествия

курская область

россия

белгород

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ВОРОНЕЖ, 4 янв - РИА Новости. Один человек погиб, ещё трое пострадали при столкновении автобуса "Неман" и "Камаза" в Курской области, раненых госпитализировали, сообщили в УМВД России по региону. Столкновение автобуса "Неман", который ехал со стороны Белгорода в сторону Курска, и "Камаза" произошло в четверг примерно в 11.30 в деревне Бавыкино Обоянского района Курской области. "В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте происшествия. Пассажирки автобуса: девушка 2005 г.р. и две женщины, 1973 г.р. и 1976 г.р., получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231229/delo-1919019017.html

курская область

россия

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, россия, белгород