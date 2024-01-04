https://ria.ru/20240104/dtp-1919716244.html
В ДТП с автобусом в Курской области погиб человек
В ДТП с автобусом в Курской области погиб человек - РИА Новости, 04.01.2024
В ДТП с автобусом в Курской области погиб человек
Один человек погиб, ещё трое пострадали при столкновении автобуса "Неман" и "Камаза" в Курской области, раненых госпитализировали, сообщили в УМВД России по... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T16:13
2024-01-04T16:13
2024-01-04T16:17
происшествия
курская область
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ВОРОНЕЖ, 4 янв - РИА Новости. Один человек погиб, ещё трое пострадали при столкновении автобуса "Неман" и "Камаза" в Курской области, раненых госпитализировали, сообщили в УМВД России по региону. Столкновение автобуса "Неман", который ехал со стороны Белгорода в сторону Курска, и "Камаза" произошло в четверг примерно в 11.30 в деревне Бавыкино Обоянского района Курской области. "В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте происшествия. Пассажирки автобуса: девушка 2005 г.р. и две женщины, 1973 г.р. и 1976 г.р., получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231229/delo-1919019017.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, россия, белгород
Происшествия, Курская область, Россия, Белгород
В ДТП с автобусом в Курской области погиб человек
В Курской области столкнулись автобус и КамАЗ, один человек погиб, 3 пострадали