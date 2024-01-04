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В Чувашии в ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 04.01.2024
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00:23 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/dtp-1919637820.html
В Чувашии в ДТП с автобусом погибли два человека
В Чувашии в ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 04.01.2024
В Чувашии в ДТП с автобусом погибли два человека
Два человека погибли, 10 пострадали в ДТП с участием междугороднего автобуса на трассе в Чувашии, сообщает МВД республики. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T00:23
2024-01-04T00:23
происшествия
чебоксары
нижний новгород
тольятти
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Два человека погибли, 10 пострадали в ДТП с участием междугороднего автобуса на трассе в Чувашии, сообщает МВД республики. Уточняется, что авария произошла в среду около 23.00 (совпадает с мск) на 152-м километре автодороги Чебоксары - Сурское в Порецком округе. "По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате два человека погибло, порядка 10 пострадало", - говорится в сообщении. Отмечается, что автобус ехал из Нижнего Новгорода в Тольятти. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20240103/avariya-1919621216.html
https://ria.ru/20240102/dtp-1919526275.html
чебоксары
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происшествия, чебоксары, нижний новгород, тольятти, россия
Происшествия, Чебоксары, Нижний Новгород, Тольятти, Россия
В Чувашии в ДТП с автобусом погибли два человека

В Чувашии в ДТП с автобусом погибли два человека, десять пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Два человека погибли, 10 пострадали в ДТП с участием междугороднего автобуса на трассе в Чувашии, сообщает МВД республики.
Уточняется, что авария произошла в среду около 23.00 (совпадает с мск) на 152-м километре автодороги Чебоксары - Сурское в Порецком округе.
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"По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате два человека погибло, порядка 10 пострадало", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автобус ехал из Нижнего Новгорода в Тольятти.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и других экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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