https://ria.ru/20240104/dtp-1919637820.html

В Чувашии в ДТП с автобусом погибли два человека

В Чувашии в ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 04.01.2024

В Чувашии в ДТП с автобусом погибли два человека

Два человека погибли, 10 пострадали в ДТП с участием междугороднего автобуса на трассе в Чувашии, сообщает МВД республики. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T00:23

2024-01-04T00:23

2024-01-04T00:23

происшествия

чебоксары

нижний новгород

тольятти

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Два человека погибли, 10 пострадали в ДТП с участием междугороднего автобуса на трассе в Чувашии, сообщает МВД республики. Уточняется, что авария произошла в среду около 23.00 (совпадает с мск) на 152-м километре автодороги Чебоксары - Сурское в Порецком округе. "По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате два человека погибло, порядка 10 пострадало", - говорится в сообщении. Отмечается, что автобус ехал из Нижнего Новгорода в Тольятти. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20240103/avariya-1919621216.html

https://ria.ru/20240102/dtp-1919526275.html

чебоксары

нижний новгород

тольятти

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происшествия, чебоксары, нижний новгород, тольятти, россия