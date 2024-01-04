https://ria.ru/20240104/dron-1919661604.html

"Вывели из строя": в Германии испугались мощного российского оружия

"Вывели из строя": в Германии испугались мощного российского оружия - РИА Новости, 04.01.2024

"Вывели из строя": в Германии испугались мощного российского оружия

Российские военные нанесли огневое поражение шведской БМП FPV-дронами в зоне спецоперации на Украине, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T09:27

2024-01-04T09:27

2024-01-04T09:27

технологии

украина

германия

швеция

forbes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли огневое поражение шведской БМП FPV-дронами в зоне спецоперации на Украине, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х."Российская армия вывела из строя еще одну поставленную Швецией боевую машину пехоты CV-90 FPV-дроном- камикадзе", — отметил он.Репке также добавил, что один из членов экипажа был ранен при этой атаке.Ранее издание Forbes сообщало, что Россия производит огромное количество FPV-беспилотников для борьбы с Вооруженными силами Украины.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.

https://ria.ru/20240104/plesen-1919651442.html

https://ria.ru/20240104/vzvod-1919647306.html

украина

германия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, украина, германия, швеция, forbes