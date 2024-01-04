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"Вывели из строя": в Германии испугались мощного российского оружия
"Вывели из строя": в Германии испугались мощного российского оружия - РИА Новости, 04.01.2024
"Вывели из строя": в Германии испугались мощного российского оружия
Российские военные нанесли огневое поражение шведской БМП FPV-дронами в зоне спецоперации на Украине, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:27
2024-01-04T09:27
2024-01-04T09:27
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли огневое поражение шведской БМП FPV-дронами в зоне спецоперации на Украине, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х."Российская армия вывела из строя еще одну поставленную Швецией боевую машину пехоты CV-90 FPV-дроном- камикадзе", — отметил он.Репке также добавил, что один из членов экипажа был ранен при этой атаке.Ранее издание Forbes сообщало, что Россия производит огромное количество FPV-беспилотников для борьбы с Вооруженными силами Украины.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.
https://ria.ru/20240104/plesen-1919651442.html
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технологии, украина, германия, швеция, forbes
Технологии, Украина, Германия, Швеция, Forbes
"Вывели из строя": в Германии испугались мощного российского оружия
Журналист Репке: ВС РФ уничтожили шведскую БМП FPV-дронами