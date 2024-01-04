https://ria.ru/20240104/delo-1919648252.html

В Магаданской области возбудили дело после гибели четырех человек от пожара

В Магаданской области возбудили дело после гибели четырех человек от пожара - РИА Новости, 04.01.2024

В Магаданской области возбудили дело после гибели четырех человек от пожара

Следователи в Магаданской области возбудили уголовное дело после гибели четырех человек на пожаре в селе Балаганное в 120 километрах от Магадана, сообщает в... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T04:29

2024-01-04T04:29

2024-01-04T04:29

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МАГАДАН, 4 янв - РИА Новости. Следователи в Магаданской области возбудили уголовное дело после гибели четырех человек на пожаре в селе Балаганное в 120 километрах от Магадана, сообщает в четверг СУСК России по региону. Одноэтажный частный жилой дом загорелся ночью в среду в селе Балаганное Ольского муниципального округа Магаданской области. В ходе разведки и тушения в комнате были обнаружены тела четырех человек. "В Магаданской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности четырем лицам… По предварительным данным, сегодня ночью произошло возгорание в частном жилом доме по улице Советская, расположенном в поселке Балаганное Ольского района Магаданской области. В ходе тушения пожара обнаружены тела хозяев дома, семейной пары 1956 года рождения, их сына 1975 года рождения и знакомого 1978 года рождения со следами термического воздействия", - говорится в сообщении. Уточняется, что в качестве версий причин случившегося следствие рассматривает аварийную работу электро- и печного оборудования, а также неосторожное обращение с огнем. Точную причину пожара установят в ходе пожарно-технической экспертизы.

https://ria.ru/20240104/pozhar-1919646599.html

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происшествия, магаданская область, магадан, россия